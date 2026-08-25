La larga espera para velar a un padre en Ibiza: "Me puse a llorar, la funcionaria me cogió de la mano y le dije que eso no me valía"

La familia de Antonio, el trabajador de Sant Josep que falleció durante la madrugada del domingo mientras trabajaba con una máquina barredora en las inmediaciones de la cárcel de Ibiza, ha tenido que esperar más de dos días para poder disponer de su cuerpo y velarlo. Uno de sus hijos ha relatado este martes, a las puertas de los juzgados de Ibiza, la angustiosa espera de una familia que, mientras trataba de asumir la muerte, veía pasar las horas sin poder despedirse de él.

"Me puse a llorar, me cogió de la mano y le dije: 'Mira, esto no me vale, quiero que obréis'. Y si hay que ver a su señoría, vamos a ver a su señoría", ha explicado uno de los hijos de Antonio a Diario de Ibiza, recordando una conversación mantenida este martes por la mañana con una funcionaria de los juzgados de Ibiza. El caso se judicializó porque Antonio falleció mientras trabajaba y el choque de la barredora que estaba manejando en el momento de los hechos provocó varios daños.

A mediodía de este martes, la familia recibió finalmente la comunicación que llevaba esperando desde el domingo: el juzgado daba luz verde para disponer del cadáver y poder trasladarlo a la funeraria para velarlo. A pesar de que la situación quedaba resuelta con esta medida, el hijo ha querido que la situación vivida durante estos días salga a la luz.

Durante su relato ha insistido en no responsabilizar personalmente a ningún funcionario y ha reconocido las circunstancias especiales que concurren en Ibiza en pleno verano. Su queja se centra en que esas dificultades administrativas han obligado a una familia de luto a esperar durante más de dos días sin poder despedirse de su padre. "Entendemos que es agosto, que es Ibiza, que son vacaciones y que todos somos personas. Están de guardia, tienen vida y tienen derecho a descansos", ha señalado, al tiempo que ha reclamado que esa misma humanidad se aplique a la situación de los familiares: "Si somos humanos, somos humanos para todo".

La autopsia, hecha desde el lunes

Según ha relatado el hijo, la familia acudió durante la mañana del lunes al servicio de Forensía después de consultar previamente con la funeraria sobre los pasos que debía seguir para poder ver el cadáver. Cuando llegaron, alrededor de las 9.30 horas, les comunicaron que la autopsia ya se había practicado. A partir de ese momento quedaba pendiente, según la información que recibieron, la elaboración y remisión del informe forense al juzgado para que pudiera continuar la tramitación del procedimiento.

Los familiares de Antonio hablaron entonces con los trabajadores del juzgado y recogieron las pertenencias personales de su padre: "Nos dijeron que eran sensibles con el tema y que se agilizaría cuando se pudiera". La familia esperaba entonces que los trámites pudieran completarse ese mismo lunes. Sin embargo, a las dos de la tarde el informe forense todavía no había llegado al juzgado. La funeraria les recordó que, mientras el juzgado no autorizase la entrega del cuerpo, no podían intervenir para acondicionarlo y permitir que la familia pudiera velarlo en condiciones.

Esa espera se prolongó hasta este martes. El hijo volvió a presentarse en los juzgados sobre las 9.30 horas para preguntar por la situación y dejó nuevamente su número de teléfono con la petición de que le llamaran en cuanto se desbloqueara el procedimiento. La demora ha afectado además a una veintena de familiares y amigos desplazados a Ibiza para despedirse del fallecido desde diversas partes de España, como Sevilla, Palma, Asturias y Barcelona. Entre ellos, la madre del fallecido, que tiene "casi 90 años".

"Un poco de comprensión y humanidad"

Una situación especialmente complicada por las dificultades para encontrar alojamiento, con la isla a rebosar de turistas, y por los gastos derivados de prolongar una estancia de duración indeterminada: "Todos tenemos días concedidos que se nos agota el plazo. Búscate alojamiento en agosto en Ibiza con estas condiciones, aparca coches, vete a comer a sitios... Solo queremos, solidaridad, un poco de comprensión y humanidad".

También ha admitido que desconoce si la demora se ha debido a un problema concreto de personal o simplemente al funcionamiento ordinario de la Administración. "No puedo criticar al funcionario directamente porque al final son personas las que hay detrás", ha dicho. A su juicio, en situaciones como esta debería existir margen para dar prioridad a un trámite que condiciona directamente el duelo de toda una familia. "Sé cómo funcionan las administraciones y esto a veces depende de una decisión, de una persona que está ahí y que agiliza antes otro caso que probablemente tenga menos urgencia que este", ha señalado, justo antes de recibir el ansiado visto bueno por parte del juzgado.