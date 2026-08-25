Ibiza vuelve a sufrir una noche tórrida con mínimas de 26 grados

Ibiza ha vuelto a vivir una noche de calor sofocante, especialmente en el sur de la isla, donde las temperaturas mínimas no han bajado de los 26 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La estación de Sant Jordi ha registrado una mínima de 26 grados, un valor que sitúa esta zona de Ibiza dentro de lo que se considera una noche tórrida, es decir, aquellas jornadas en las que el termómetro no desciende de los 25 grados durante la madrugada.

La situación ha sido similar en Formentera, donde la mínima también se ha situado en 26 grados. De este modo, las Pitiusas se encuentran entre los puntos de Baleares que han soportado las temperaturas nocturnas más elevadas durante las últimas horas.

En el resto del archipiélago también se han registrado valores especialmente altos. Las mínimas más elevadas se han alcanzado en Banyalbufar y Campos-Salines, en Mallorca, con 28 grados, mientras que otros puntos de Mallorca y Menorca también han permanecido en torno a los 26 grados.

El calor irá a más durante el día

Las altas temperaturas no darán tregua este martes en Ibiza. La previsión de Aemet apunta a un cielo poco nuboso y a un nuevo ascenso de las temperaturas diurnas, especialmente en las zonas orientales de las islas. En Ibiza se esperan máximas de hasta 33 grados, en una jornada marcada de nuevo por el calor intenso tras una madrugada en la que apenas ha refrescado.

Las temperaturas más extremas se concentrarán, no obstante, en Mallorca, donde la Aemet mantiene activo un aviso amarillo por altas temperaturas en el norte y el levante de la isla, con registros que pueden alcanzar o superar los 36 grados. En buena parte de Baleares, las mínimas se han mantenido entre 20 y 25 grados, dentro del umbral de las denominadas noches tropicales. La excepción ha sido Escorca, en Mallorca, donde algunas estaciones han registrado valores de entre 16 y 17 grados.