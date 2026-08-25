Elisa Langley, Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza y Formentera: «Una foto basta para una multa en carretera, pero no para sancionar un fondeo sobre posidonia»

La posidonia es uno de los grandes tesoros naturales de Ibiza, capaz de atraer a fotógrafos, artistas y expertos de todo el mundo, foros, exposiciones, estudios, pero esa relevancia contrasta con un sistema de vigilancia que detecta miles de fondeos y apenas se traduce en sanciones: una embarcación fondea sobre posidonia, el servicio de vigilancia la detecta, comprueba dónde ha caído el ancla y obliga al patrón a desplazarse. Pero, en la inmensa mayoría de los casos, la actuación termina ahí. Durante 2025 fueron localizados 4.813 barcos sobre praderas de Posidonia oceanica en Ibiza y Formentera, mientras que únicamente se levantaron 18 actas: 15 en Ibiza y tres en Formentera.

Es decir, apenas un 0,37% de los fondeos detectados, aproximadamente uno de cada 270, dio lugar a un acta.

La diferencia sorprendió al propio Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation, que solicitó los datos al Govern para conocer qué ocurría después de las actuaciones del Servicio de Vigilancia de Posidonia. «Teníamos toda la información del servicio, pero queríamos saber cuántas incidencias se levantaban realmente a través de los agentes. Y ahí fue cuando recibimos esta sorpresa. La cantidad es muy baja», explica su coordinadora, Elisa Langley.

Un acta, además, no supone automáticamente una multa, ya que posteriormente debe tramitarse el correspondiente procedimiento. Para Langley, sin embargo, el problema comienza antes: hay miles de embarcaciones detectadas sobre este hábitat protegido y muy pocas actuaciones con capacidad de acabar en sanción.

Más agentes y más salidas al mar

En Ibiza se detectaron 3.468 embarcaciones sobre posidonia en 2025, más del doble que las 1.719 contabilizadas el año anterior. En Formentera fueron 1.345.

El Servicio de Vigilancia puede localizar los fondeos incorrectos, informar a los patrones y pedirles que se desplacen, pero son los agentes de Medio Ambiente quienes tienen capacidad para levantar las actas. «Hay una vigilancia informativa, pero hace falta una vigilancia efectiva con posibilidad de actuar contra quienes cometen las infracciones», señala Langley.

Por ello, considera necesario aumentar tanto el número de agentes como sus jornadas de presencia en el mar. «Se necesitan más agentes y más días de salida al mar», afirma.

Langley pone como ejemplo la diferencia entre lo que ocurre en tierra y en el mar. «En tráfico, en la carretera, si hago una foto de una infracción y la envío, esa persona puede acabar siendo multada. Pero si en el mar hago una foto de una embarcación con el ancla sobre posidonia, no ocurre lo mismo», explica. A su juicio, esta diferencia evidencia una de las principales limitaciones del sistema actual: la detección de un fondeo irregular no siempre se traduce en una actuación sancionadora, porque para levantar el acta es necesaria la intervención de un agente habilitado.

La coordinadora del Observatorio considera que esta situación reduce el efecto disuasorio de la vigilancia. «Hay una vigilancia informativa, pero hace falta una vigilancia efectiva», insiste, y reclama más agentes de Medio Ambiente y más jornadas de salida al mar para que las infracciones detectadas puedan tener consecuencias.

«Que haya embarcaciones, pero que fondeen bien»

Langley rechaza que la solución pase necesariamente por limitar el número de barcos que navegan alrededor de Ibiza. Para ella, la prioridad es mucho más sencilla: hacer cumplir una regulación que ya existe. «Lo que no podemos permitirnos es que haya una flota enorme en Ibiza que esté fondeando sobre posidonia», apunta. «Que haya embarcaciones, pero que fondeen bien».

La preocupación aumenta por el delicado estado de algunas de las praderas. El seguimiento realizado en 2025 por el GEN y cofinanciado por Ibiza & Formentera Preservation determinó que 13 de las 18 subestaciones analizadas, un 78%, presentaban un estado deficiente o malo.

Entre las zonas estudiadas se encuentran la bahía de Talamanca, Cala Vedella, la zona de sa Conillera, Cala d’Hort, Porroig, Cala Llentrisca y la Xanga.

Langley recuerda que la posidonia tiene una capacidad de recuperación extremadamente lenta. «Es mucho más difícil restaurar o resembrar que conservar», explica. Por eso considera fundamental evitar el daño antes de que se produzca.

El Consell pide más medios

El Consell de Ibiza, que no tiene competencias sobre la vigilancia del medio marino, también considera necesario reforzar los recursos disponibles. «Toda mejora de los medios de vigilancia y control de los fondeos ilegales sobre posidonia es positiva y necesaria para garantizar la protección efectiva de un patrimonio natural fundamental para nuestra isla», señala la institución.

El Consell recuerda que ha impulsado la rehabilitación del pabellón 202 de sa Coma, donde se instalarán infraestructuras vinculadas a la protección del medio natural y marino y que permitirá consolidar la presencia durante todo el año de la Unidad de la Guardia Civil del Mar. Las obras, con una inversión superior a 4,5 millones de euros, están prácticamente finalizadas.

«La protección de la posidonia exige vigilancia, medios suficientes y coordinación entre todas las administraciones», defiende el Consell.

Para el Observatorio, el desafío ahora es que la capacidad para detectar los fondeos vaya acompañada de capacidad para actuar contra quienes incumplen. Porque después de localizar más de 4.800 embarcaciones sobre posidonia en solo un año, sostiene Langley, el siguiente paso no es detectar más, sino conseguir que dejen de fondear mal.