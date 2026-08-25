Mucho jazz y pocas etiquetas: arranca el festival más «gamberro» de Ibiza

“El cante jondo se acerca al trino del pájaro, al canto del gallo y a las músicas naturales del bosque y de la fuente. Es, pues, un rarísimo ejemplar de canto primitivo, el más viejo de toda Europa” Federico García Lorca

Primero será la calle. Luego el gospel, flamenco, swing, funk, música latina, sonidos brasileños y, por supuesto, mucho jazz. Eivissa Jazz regresa del 1 al 5 de septiembre con una 38ª edición que apuesta por borrar fronteras entre géneros y acercar la música a todos.

La fórmula sigue siendo la de siempre: talento local, músicos jóvenes y artistas internacionales. Diez propuestas repartidas en cinco noches que comenzarán en Vara de Rey y el parque Reina Sofía con conciertos gratuitos antes de trasladarse, a partir del jueves, al Baluard de Santa Llúcia.

La intención es que el jazz pierda parte de esa fama de música seria o «cerebral». Durante la presentación sus organizadores reivindicaron precisamente su lado más festivo: antes que música para entendidos, también es baile, calle y diversión. De ahí ese espíritu algo más «gamberro» que atravesará esta edición.

La primera noche (1 de septiembre, martes) tendrá como protagonista a Sinéad Cormican, cantante y violinista mallorquina que presentará su proyecto 'SANG', y a Jive at Nine, agrupación de la escena pitiusa que llevará el swing a Vara de Rey.

Lorca entre el flamenco, el jazz y la música latina

El miércoles 2 de septiembre, el parque Reina Sofía será escenario de una de las propuestas con más carga simbólica de esta edición. Ibossim Flamenco Ibiza, con Noemí Escudero, Pedro García, (El Brekón) Luis González (El Coco) y Lidia Escudero, mezclará flamenco, jazz y música latina e incorporará al repertorio un homenaje a Federico García Lorca.

La formación ha preparado una adaptación de 'Romance de la luna' coincidiendo con los 90 años de la muerte del poeta granadino. Una pieza realizada, explicaron sus músicos, «con todo el cariño y respeto», y que llevará los versos de Lorca hasta un escenario en el que convivirán la guitarra flamenca, la percusión y el lenguaje del jazz. Lorca será así otro invitado, aunque invisible, de un festival acostumbrado a tender puentes entre músicas aparentemente lejanas.

La misma noche, la Big Band Ciutat d’Eivissa celebrará diez años de trayectoria en el festival con una incursión en el gospel. A la formación se unirán las voces de Jordi Sanou, Matteo Crocetti, Miss Arantzatzu, Lauren, Reya Thomas y Claudia Bardagí. No será un gospel estrictamente tradicional: habrá música contemporánea, pop y, sobre todo, ganas de que el público deje de ser únicamente espectador. «Que la gente no se asuste por las etiquetas de jazz o de gospel, porque al final es música», señalaron durante la presentación.

El jueves (3 de septiembre), el festival subirá definitivamente a las murallas de Santa Llúcia. Abrirá la noche L.A.B. Trio, joven formación internacional vinculada al Festival de Jazz de Getxo, y después llegará The Illusions & Nathan Haines. La banda liderada por los ibicencos Franco Botto y Pere Navarro se encontrará con el saxofonista neozelandés Nathan Haines en un concierto donde aparecerán el funk, el soul y el groove.

Antoni Marí, profeta en casa

El viernes 4 tendrá especial protagonismo el talento de la isla. El guitarrista Antoni Marí liderará su propio sexteto después de ser señalado por la dirección artística como una de las posibles revelaciones de esta edición.

Tras él llegará Abe Rábade & Eivissa Jazz Experience, una de las tradiciones más singulares del festival. Los músicos se encuentran prácticamente de un día para otro, comparten temas, ensayan apenas unas horas y construyen sobre el escenario un concierto difícil de repetir. Una fórmula en la que la improvisación deja de ser un elemento del jazz para convertirse en el argumento de toda la actuación.

Y para el sábado, el 5 de septiembre, habrá un pequeño homenaje: el bajo también puede mandar. La primera en demostrarlo será Tonina, cantante, compositora y contrabajista estadounidense cuya música cruza jazz, raíces latinas y sonidos africanos.

El cierre corresponderá al brasileño Michael Pipoquinha Quartet, uno de los nombres internacionales que más expectación despierta en la organización. El propio director artístico reconoció que tenía ganas de verlo no solamente como programador o músico, sino «como fan».

Así, durante cinco noches pasarán por el festival Sinéad Cormican, Jive at Nine, Ibossim Flamenco Ibiza, Big Band Ciutat d’Eivissa, L.A.B. Trio, The Illusions & Nathan Haines, Antoni Marí Sextet, Abe Rábade & Eivissa Jazz Experience, Tonina y Michael Pipoquinha Quartet.

Diez proyectos distintos, Lorca asomándose entre el flamenco y el jazz, gospel junto a una Big Band, swing en la calle y bajos tomando el centro del escenario.

Casi cuatro décadas después de su nacimiento, Eivissa Jazz sigue defendiendo la misma idea: la música resulta mucho más interesante cuando se mezcla, se arriesga y se permite ser un poco gamberra.