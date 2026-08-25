Ibiza estrena el sello para saber qué empresas de transporte son legales y seguras

El Consell de Ibiza ha entregado este martes los primeros reconocimientos del sello de calidad Transport Verificat, una iniciativa impulsada por la institución insular para distinguir a las empresas que prestan servicios de transporte con todas las garantías legales, de seguridad y profesionalidad. Las primeras compañías adheridas a este distintivo son Autocares Dipesa, Ibizatours & Islandbus y 32 Eivissa Bus, de Sagalés. Las tres han recibido el reconocimiento en un acto en el que han participado el presidente del Consell, Vicent Marí; el conseller de Movildad, Mariano Juan, y el director insular de Transportes, Roberto Algaba.

El objetivo del sello es reforzar la calidad del sector del transporte en Ibiza y avanzar en la lucha contra el intrusismo. Según el Consell, esta herramienta complementa las actuaciones de inspección y control, pero añade también una vía de reconocimiento público para las empresas que cumplen la normativa.

Una de las empresas, con su distintivo. / CIE

Marí ha subrayado que Transport Verificat “no es simplemente una imagen o una pegatina, sino que detrás hay una manera de entender el sector: cumplir las normas, ofrecer garantías a los usuarios, apostar por la profesionalidad y contribuir a una competencia justa”.

Una etiqueta con chip NFC

Las empresas reconocidas podrán identificarse mediante las etiquetas del distintivo Transport Verificat. Estas incorporan un chip NFC que permite a los usuarios acceder directamente a la página web del sello acercando el teléfono móvil. Con este sistema, cualquier persona podrá consultar la información vinculada al distintivo e identificar a los operadores que cumplen los requisitos establecidos. La finalidad, según la institución insular, es reforzar la confianza de los usuarios en los servicios de transporte que contratan.

El Consell insiste en que la lucha contra el intrusismo no debe limitarse únicamente a las inspecciones o las sanciones. En este sentido, Marí ha defendido que también es necesario reconocer a quienes trabajan dentro de la legalidad. “La lucha contra el intrusismo no se puede basar únicamente en la inspección y la sanción. También debemos poner en valor a los que hacen las cosas bien”, ha señalado el presidente insular.

El sello Transport Verificat se enmarca en la estrategia del Consell para ordenar el sector, profesionalizarlo y ofrecer mayores garantías tanto a residentes como a visitantes.

“Queremos una Ibiza ordenada, responsable y comprometida con la calidad; una isla que proteja a sus residentes y visitantes y que, al mismo tiempo, apoye a los profesionales que cumplen y hacen bien su trabajo”, ha concluido Marí.