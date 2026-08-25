Cris Blanco, tras los ataques por sus fotos en bikini en Ibiza: «No dejéis que nadie os haga creer que vuestro cuerpo no es válido»

La creadora de contenido Cris Blanco ha respondido a las críticas sobre su cuerpo que recibió después de publicar un vídeo disfrutando de un día de playa en Ibiza. Comentarios sobre su peso y su aspecto físico llevaron a la comunicadora a grabar una reflexión en redes sociales con la que ha querido destacar, especialmente, en las consecuencias que este tipo de mensajes pueden tener entre las chicas más jóvenes.

«El otro día publiqué este vídeo en la playa. No es lo mismo una foto posada que una foto sin posar», comienza explicando Blanco antes de mostrar algunos de los mensajes recibidos. Entre ellos aparecen insultos como «obesa» o «gorda», además de numerosas referencias despectivas a su barriga.

La creadora considera «absolutamente lamentable» que en 2026 continúen produciéndose este tipo de comentarios sobre cuerpos ajenos. Sin embargo, asegura que su principal preocupación no son los ataques que recibe personalmente.

«Lo que me preocupa es que haya decenas de personas que consideren este cuerpo como un cuerpo obeso. Y no por mí, creedme, que yo estoy curada de espanto, sino por la cantidad de niñas y chicas jóvenes que van a ver esos comentarios y van a pensar: “Si a ella le llaman obesa, ¿qué pensarán de mí?”», reflexiona.

Blanco sostiene que las redes sociales y la búsqueda de cuerpos extremadamente delgados están contribuyendo a generar una percepción distorsionada sobre el físico. «Estamos tan obsesionados con la extrema delgadez que, a la mínima que vemos un cuerpo con un poquito de barriga, ya es obesidad», señala en el vídeo.

También critica que términos relacionados con el peso o con una condición médica se utilicen como insulto y advierte sobre las consecuencias que la presión estética puede provocar en la relación de las personas jóvenes con la alimentación, el ejercicio y su propia imagen.

«No hay nada malo en ser delgado. Lo malo es que veamos un cuerpo extremadamente delgado como lo único válido», afirma.

La creadora termina su mensaje reafirmando los cuerpos reales y animando a sus seguidoras a no dejar de disfrutar de determinadas experiencias por miedo a las opiniones externas. «No dejéis que nadie os haga creer que vuestro cuerpo no es válido, que no puede salir, vivir, divertirse, bañarse y ser feliz», concluye antes de despedirse lanzando un beso a cámara.

Una comunidad de millones de seguidores

Cristina Blanco, conocida en redes como Cris Blanco, es comunicadora, escritora, podcaster y creadora de contenido. Nacida en Madrid en 1998, estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas antes de orientar su trayectoria profesional hacia la comunicación y las redes sociales.

Su contenido gira especialmente alrededor de cuestiones como la salud mental, la autoestima, las relaciones, las emociones y las experiencias personales, temas que aborda habitualmente desde un tono cercano y ligado a sus propias vivencias.

Uno de sus proyectos más conocidos es el pódcast 'Como si nadie escuchara,' estrenado en 2021 y en el que habla sobre relaciones, bienestar emocional, experiencias personales y asuntos cotidianos. El programa ha conseguido situarse entre los más escuchados de España y ha contribuido a consolidar una comunidad que reúne a millones de seguidores en redes sociales.

Precisamente la relación con el propio cuerpo, la autoestima y la presión social son asuntos recurrentes en sus contenidos. En esta ocasión, su paso por Ibiza le ha servido para volver a poner el debate sobre la mesa después de que un sencillo vídeo de un baño en la playa acabara generando una gran cantidad de comentarios sobre su físico.