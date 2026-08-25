Esperas de hasta 12 horas en las Urgencias del hospital de Ibiza: Salud afirma que son casos puntuales

"Son casos centinelas". La consellera balear de Salud, Manuela García, responde así a las recientes quejas emitidas por el sindicato de enfermería Satse sobre pacientes que han llegado a esparar doce horas en las Urgencias del Hospital Can Misses. Esperas que la responsable autonómica considera casos puntuales, aunque no lo dice así y emplea la expresión "casos centinelas". La organización sindical lamenta que los trabajadores de enfermería del servicio de Urgencias del hospital Can Misses se encuentren "en una situación límite", al enfrentarse "a una situación extrema", con una saturación constante que ocasiona que los tiempos de espera alcancen "cifras nunca vistas", de hasta 12 horas desde el triaje de enfermería hasta la valoración médica.

Ante ello, García explica cómo piensan actuar en supuestos como el denunciado por el Satse, que mostró el caso de un hombre de avanzada edad que, el pasado 19 de agosto, permaneció en Urgencias de Can Misses desde las 10.48 horas y al que no se le solicitó una analítica hasta las 23.50 horas: "Creo que, en salud y urgencias, como en cualquier otro sistema, hay algún incidente y lo que debemos hacer es analizar cuál ha sido el problema y detectar qué parte ha fallado".

Además, la consellera de Salud agrega: "De este modo, lo que debemos hacer para mejorar estas situaciones es adoptar las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir y establecer un panorama en el que consideremos que estamos en la situación ideal".

Manuela García: "No hay falta de trabajadores"

Por otro lado, García señala, durante su visita este martes, 25 de agosto, a la residencia y centro de día Can Blai, en Santa Eulària, que, a pesar de las quejas del Satse "no hay falta de trabajadores en este sector, ya que actualmente se dispone del número autorizado por plantilla".

Asimismo, recuerda que "durante el periodo estival, se ha vuelto a hacer, como siempre, un refuerzo de personal en el ámbito de la enfermería" y que "está aprobada la incorporación de determinados profesionales en ciertos turnos". "Además, hemos estado valorando la posibilidad de incorporar determinados profesionales en algunos turnos. La Gerencia ya ha estudiado estas necesidades y ha aprobado varias nuevas incorporaciones".

Sobre la carga asistencial, afirma que "es similar a la de años anteriores, ya que en 2026 no ha variado en relación con lo acontecido en 2025". Todo ello, en un contexto en el que, en ambos años, "el número de emergencias atendidas es prácticamente idéntico".

Finalmente, García, que ha mostrado su "disponibilidad" para intercambiar pareceres con Satse y escuchar sus demandas, explica que anualmente se atienden unas 45.000 urgencias. Aunque todavía no ha finalizado el año, afirma que, de momento, "los índices son similares a los de 2025".