Tres residencias de Ibiza ya pueden ver en tiempo real el historial médico de sus usuarios

El Govern balear ha presentado este martes, 25 de agosto, en la residencia y centro de día de Can Blai, ubicada en Santa Eulària, el programa IoREs, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico que consiste en "interrelacionar directamente con los servicios sociosanitarios de las residencias y los profesionales de Ib-Salut la información que contiene el historial médico de los usuarios de estos centros" a escala autonómica, independientemente de si son públicos o privados, según indica la consellera balear de Salud, Manuela García.

Con este avance, el personal sanitario que trabaja en este y en otros centros residenciales para personas dependientes puede acceder a las historias clínicas electrónicas del Ib-Salut y, al mismo tiempo, a todos los datos que contienen. A su vez, una vez que la persona ingresa en la residencia, determinada información generada en el centro, como las valoraciones clínicas diarias o el plan de cuidados, también queda visible para los profesionales de la sanidad pública.

De este modo, los ámbitos sanitario y social pueden compartir información relevante para prestar una atención más adecuada, entre ella las pruebas médicas, los informes de ingreso, consulta y seguimiento, los cuidados necesarios y las pautas de medicación prescritas. El programa permite así que tanto los profesionales del Ib-Salut como el personal de los centros para personas dependientes accedan a información clínica visible y actualizada en tiempo real y obtengan una visión conjunta de cada caso, lo que facilita el cuidado y la toma de decisiones.

El programa ya está operando en cuatro residencias de las Pitiusas

En Ibiza, actualmente ya están interoperando tres residencias: la visitada este martes, Can Blai (con 79 usuarios), la residencia Sa Serra, en Sant Antoni (82), y la residencia y centro de día Can Raspalls, en Sant Jordi (58). Progresivamente se irá incorporando el resto de centros para personas dependientes de Ibiza, al igual que en el resto de islas del archipiélago.

De este modo, por el momento, un total de 219 usuarios de residencias de la isla se benefician de un programa que, además, ya está en funcionamiento en la única residencia de Formentera. En relación con esta última, sin embargo, no se han aportado datos.

No obstante, García calcula que esta "importante apuesta beneficiará, en el ámbito local, a entre 500 y 600 usuarios, aproximadamente" y espera que "esté operativa en todos los centros para personas dependientes de las Pitiusas de aquí a finales de año".

La consellera balear apunta que "con este servicio fluye mejor la información y, además, se da una mejor asistencia a los usuarios". "Este proyecto es un elemento fundamental en una sociedad en la que la esperanza de vida es cada vez más elevada, ya que debemos ser capaces de dar a las personas mayores una asistencia de calidad y que realmente sea la que necesitan", afirma García.

Este proyecto, que cuenta con una inversión de aproximadamente 1,5 millones de euros, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes. "Debemos ser capaces de llegar a los 80 años y disponer de un estado de salud que nos permita disfrutar de la vida y hacer cosas como ir al cine o pasar tiempo con los nietos y nietas»"

Asimismo, García considera que la calidad de vida es más importante que el número de años cumplidos, a juzgar por sus declaraciones: "Tenemos que ganarle años a la vida, pero, sobre todo, vida a los años".