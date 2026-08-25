Ibiza tendrá un 'Mur de la Dignitat' en homenaje a los fallecidos durante los bombardeados en la Guerra Civil

El Govern balear promoverá la instalación del 'Mur de la Dignitat' en siete municipios de Mallorca, Menorca e Ibiza afectados por los bombardeos de la Guerra Civilpara recordar a las 152 víctimas mortales documentadas en las islas.

Este proyecto da continuidad al 'Mur de la Dignitat' inaugurado en Palma el pasado 27 de julio, ha informado este martes la conselleria de Presidencia en un comunicado.

El Ejecutivo autonómico ha remitido comunicaciones a los ayuntamientos de Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó e Ibiza con la información necesaria para comenzar a trabajar conjuntamente en la instalación de estos elementos conmemorativos.

La iniciativa parte del estudio realizado sobre las víctimas de los bombardeos en Baleares durante la Guerra Civil, que ha permitido identificar y documentar 152 fallecidos.

De ellos, 97 murieron en Mallorca, 29 en Menorca y 26 en Ibiza, según la documentación recopilada a partir de diferentes fuentes archivísticas.

El propósito del Ejecutivo es que la memoria de estas personas no permanezca únicamente recogida en archivos y estudios históricos, sino que cuente también con un espacio físico en los municipios vinculados a los bombardeos.

Para ello, el Govern ha ofrecido su colaboración a los siete ayuntamientos para desarrollar las actuaciones y cada consistorio podrá determinar el emplazamiento que considere más adecuado para instalar el memorial.

Ubicación del elemento conmemorativo

La ubicación podrá estar directamente relacionada con el lugar donde se produjo el bombardeo o situarse en otro espacio público que garantice la dignidad y visibilidad del elemento conmemorativo, así como su accesibilidad.

La instalación de cada 'Mur de la Dignitat' se coordinará entre el Govern y la correspondiente corporación municipal.