recaudación
La gala de la Asociación Elena Torres reúne a 540 personas y logra casi 40.000 euros para investigar el cáncer
La entidad ibicenca destinará la recaudación de la cita celebrada en Lío Ibiza a proyectos científicos del IdISBa en Baleares
La Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer cerró su gala benéfica anual con una recaudación de 39.705 euros, la cifra más alta conseguida hasta ahora por la entidad. La cita, celebrada en Lío Ibiza, congregó a 540 personas y marcó además el inicio de una nueva etapa para la organización, que orientará estos fondos a la investigación científica desarrollada en Baleares.
El dinero obtenido a través de las entradas y de la rifa celebrada durante la noche se empleará en financiar materiales y reactivos necesarios para el trabajo de investigación del Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa). La colaboración con este organismo supone un cambio respecto a etapas anteriores de la asociación, que desde este año refuerza su apoyo a proyectos desarrollados en las islas.
Según explicó la responsable de Comunicación de la entidad, Montse Monsalve, parte de la recaudación permitirá sufragar los consumibles que necesita un equipo de alta capacidad utilizado para analizar muestras en las instalaciones del instituto en Mallorca.
A esta aportación se suma una partida de 50.000 euros que la Asociación Elena Torres destinará al Laboratorio de Epigenética del Cáncer del IdISBa, dirigido por el doctor Diego Marzese e integrado en el grupo de Biología Celular del Cáncer.
Una velada con actuaciones, rifa y numerosos apoyos
La gala contó con la presencia de la consellera balear de Salud, Manuela García, y del director gerente del IdISBa, Carlos Enrique Herrero, además de representantes del ámbito empresarial, cultural y social de la isla.
Entre los asistentes estuvieron la actriz Juana Acosta, el pintor Paul Freud, Mónica Hoyos, Marlene Mourreau, Silvia Superstar y Susana Uribarri, entre otros invitados que quisieron sumarse a la iniciativa. Durante la noche se sucedieron las actuaciones del equipo artístico de Lío Ibiza y varios sorteos con regalos aportados por empresas colaboradoras, entre ellos estancias en hoteles, cenas en restaurantes, tratamientos, prendas y joyas.
La presidenta de la asociación, Mari Carmen Gutiérrez, agradeció el respaldo recibido tanto de las empresas que colaboran habitualmente como de quienes se han incorporado este año, y recordó que cualquier aportación acaba teniendo un reflejo directo en la investigación. La organización tuvo también un recuerdo para Vicky Ferrazzano, recientemente fallecida, voluntaria de la asociación desde sus primeros años, durante uno de los momentos más emotivos de la velada.
La Asociación Elena Torres nació en 2015 con el objetivo de impulsar nuevas vías para la detección precoz del cáncer. Desde entonces, ha destinado un millón de euros procedentes de donaciones particulares y empresariales a distintos proyectos científicos.
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