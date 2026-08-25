Arte
El Far de ses Coves Blanques acoge la exposición ‘Sal+’ de EL. RoL sobre la presencia constante de la sal en Ibiza
La muestra de escultura y pintura se inaugura este jueves y reúne obras unidas por la presencia de la salinidad de la isla
El Far de ses Coves Blanques acogerá a partir de este jueves, 27 de agosto, la exposición ‘Sal+’, de la artista EL. RoL, una muestra de escultura y pintura que explora la presencia constante de la sal en el paisaje, la memoria y la vida cotidiana de la isla. La inauguración tendrá lugar este jueves a las 19.30 horas en el Far de ses Coves Blanques.
La exposición reúne obras de diferentes momentos, series y lenguajes artísticos, todas ellas vinculadas por un mismo elemento: la salinidad del ambiente en el que fueron creadas.
Según explica la artista, ‘Sal+’ parte de una idea sencilla y profundamente ligada al territorio. La sal está presente en la piel, el cabello, la ropa y los objetos, pero también en las casas, las calles, los campos y, especialmente, en la memoria. Una huella invisible que comparten tanto quienes viven en la isla como quienes la visitan.
El signo ‘+’ del título funciona como símbolo abierto de suma. Bajo ese concepto, la muestra incorpora elementos como el paisaje, la memoria, el tiempo, la materia y la vida.
La exposición propone así una mirada a la relación entre creación artística y territorio a partir de un elemento cotidiano como la sal, que se convierte en hilo conductor de distintas obras y etapas creativas.
Horario de visita
La muestra podrá visitarse hasta el 19 de septiembre, de martes a viernes, de 18 a 21 horas; y los sábados, de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Los domingos, lunes y festivos permanecerá cerrada.
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