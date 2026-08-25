Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vertidos es CodolarCircuito motocross'Rissagues'Sant Bartomeu
instagramlinkedin

Cultura

Eric Francés, padrino de honor de la Mostra Ixtar Curts de Sant Antoni

El actor y director participará en la XXVII edición del certamen, que se celebrará en el marco de las Festes de Sant Bartomeu 2026

Eric Francés.

Eric Francés. / DI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Digital

Ibiza

El actor y director Eric Francés ha sido nombrado padrino de honor de la XXVII edición de la Mostra Ixtar Curts, según ha anunciado el equipo de comunicación del certamen.

Francés, conocido por trabajos como 'Aislados', 'El Destierro', 'Águila Roja' o 'La que se avecina', ejercerá este reconocimiento en una edición que se celebrará en el marco de las Festes de Sant Bartomeu 2026, con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Desde la organización destacan la trayectoria del intérprete y director, así como su vinculación histórica con Ibiza y con el cine independiente.

Noticias relacionadas y más

La Mostra Ixtar Curts alcanza este año su XXVII edición como una de las citas vinculadas al audiovisual dentro de la programación festiva de Sant Antoni. El certamen cuenta con página web oficial, ixtarcurts.com, donde se ofrece información sobre la muestra y su programación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
  2. Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep
  3. Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
  4. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  5. Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
  6. La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
  7. Fallece en Ibiza a los 102 años Catalina Escandell Riera, Catalina d'en Gall, una de las últimas mujeres que vestía de 'pagesa'
  8. Susto en la carretera de Santa Eulària: un Jeep vuelca tras chocar con un taxi y un turismo

Eric Francés, padrino de honor de la Mostra Ixtar Curts de Sant Antoni

Eric Francés, padrino de honor de la Mostra Ixtar Curts de Sant Antoni

El Far de ses Coves Blanques acoge la exposición ‘Sal+’ de EL. RoL sobre la presencia constante de la sal en Ibiza

El Far de ses Coves Blanques acoge la exposición ‘Sal+’ de EL. RoL sobre la presencia constante de la sal en Ibiza

"¿En Ibiza las mujeres tienen los pechos en el cuello, no?": un vestido comprado en Ibiza hace 25 años desata las risas en Instagram

"¿En Ibiza las mujeres tienen los pechos en el cuello, no?": un vestido comprado en Ibiza hace 25 años desata las risas en Instagram

Espectacular castillo de fuegos artificiales en Sant Antoni: Sant Bartomeu enciende el cielo con peonías y crisantemos

Espectacular castillo de fuegos artificiales en Sant Antoni: Sant Bartomeu enciende el cielo con peonías y crisantemos

La basura del mar, vista desde un kayak: niños del Club Náutico Ibiza recogen más de diez kilos de plásticos

La basura del mar, vista desde un kayak: niños del Club Náutico Ibiza recogen más de diez kilos de plásticos

Las lluvias vuelven a Ibiza y Formentera a finales de semana

Las lluvias vuelven a Ibiza y Formentera a finales de semana

Alec ‘Monopoly’ deja huella en Ibiza

Alec ‘Monopoly’ deja huella en Ibiza

Daniel Martín regresa a la diócesis de Ibiza como nuevo párroco de Sant Carles

Daniel Martín regresa a la diócesis de Ibiza como nuevo párroco de Sant Carles
Tracking Pixel Contents