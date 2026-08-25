Cultura
Eric Francés, padrino de honor de la Mostra Ixtar Curts de Sant Antoni
El actor y director participará en la XXVII edición del certamen, que se celebrará en el marco de las Festes de Sant Bartomeu 2026
El actor y director Eric Francés ha sido nombrado padrino de honor de la XXVII edición de la Mostra Ixtar Curts, según ha anunciado el equipo de comunicación del certamen.
Francés, conocido por trabajos como 'Aislados', 'El Destierro', 'Águila Roja' o 'La que se avecina', ejercerá este reconocimiento en una edición que se celebrará en el marco de las Festes de Sant Bartomeu 2026, con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni.
Desde la organización destacan la trayectoria del intérprete y director, así como su vinculación histórica con Ibiza y con el cine independiente.
La Mostra Ixtar Curts alcanza este año su XXVII edición como una de las citas vinculadas al audiovisual dentro de la programación festiva de Sant Antoni. El certamen cuenta con página web oficial, ixtarcurts.com, donde se ofrece información sobre la muestra y su programación.
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