Detenido en Ibiza tras huir de la Policía con éxtasis, heroína, hachís y cocaína

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública después de que tratara de huir de los agentes por las calles del barrio de ses Figueretes. Durante la intervención, los policías le intervinieron éxtasis, heroína, marihuana, hachís y cocaína base.

Los hechos se produjeron sobre las 20.30 horas del pasado 24 de agosto, cuando una patrulla de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana observó a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, comenzó a mostrar una actitud inquieta y evasiva, según ha informado este martes la Policía Nacional.

El sospechoso cruzó precipitadamente la calle e inició una huida a pie por ses Figueretes. En un momento dado, se dirigió hacia el portal de una vivienda situada frente al lugar de la intervención e intentó acceder al inmueble, para lo que llegó a tratar de abrir la puerta con una tarjeta.

Cerca de medio centenar de pastillas de MDMA

Los agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional de Ibiza lograron finalmente interceptarlo. Durante la actuación localizaron cerca de medio centenar de pastillas de MDMA (sustancia conocida comúnmente como éxtasis), además de más de diez dosis de heroína, más de diez gramos de marihuana y hachís y otros diez gramos de cocaína base. Ante el hallazgo de las distintas sustancias estupefacientes, los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El arrestado fue posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el esclarecimiento de los hechos y la práctica de las correspondientes diligencias. La actuación se enmarca en los dispositivos de prevención y vigilancia contra el tráfico y la distribución de drogas que la Policía Nacional desarrolla en distintos puntos de la ciudad de Ibiza.