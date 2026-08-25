Daniel Martín regresa a la diócesis de Ibiza como nuevo párroco de Sant Carles

El sacerdote ibicenco Daniel Martín Reyes tomará posesión este domingo, 30 de agosto, como nuevo párroco de Sant Carles. La ceremonia tendrá lugar durante una misa solemne que se oficiará a las 12 horas y que estará presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, según ha informado el obispado.

Como es tradicional cuando llega un nuevo párroco a una comunidad, durante la celebración litúrgica el obispo hará entrega simbólica de las llaves de la parroquia al nuevo rector. Daniel Martín renovará además sus promesas sacerdotales y asumirá su nueva responsabilidad ante la comunidad parroquial de Sant Carles.

Nacido en Sant Antoni en 1988, Daniel Martín Reyes fue ordenado sacerdote en Ibiza en 2014. Desde entonces ha desarrollado su actividad pastoral en distintas parroquias de la isla. Antes de su nuevo destino en Sant Carles, fue párroco de Sant Jordi y Sant Francesc de ses Salines, donde dejó un fuerte vínculo con la comunidad. En 2023 se despidió de sus feligreses en una misa de acción de gracias que llenó la iglesia de Sant Jordi antes de marcharse a Sevilla.

Traslado a Sevilla

En aquella despedida, Martín explicó que cambiaba de destino pero no de afecto hacia sus parroquias. El sacerdote se trasladó entonces a la diócesis de Sevilla como capellán de un convento y para acompañar a su madre, después de que su familia decidiera regresar a Andalucía tras más de tres décadas de vida en Ibiza.

Durante su etapa en Sant Jordi y Sant Francesc de ses Salines, sus feligreses destacaron su implicación en la vida parroquial, sus visitas a personas mayores, su cercanía con los jóvenes y su impulso a distintas mejoras en los templos, entre ellas trabajos de restauración en la iglesia y el campanario de Sant Jordi.

Antes de llegar a Sant Jordi, Daniel Martín también había ejercido en Puig d’en Valls y había colaborado en la parroquia de Santa Cruz. Es licenciado en Teología Dogmática y ha sido director diocesano de Obras Misionales Pontificias y delegado de Misiones.