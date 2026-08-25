Daniel Martín Reyes, el cura que llenó la iglesia de Sant Jordi vuelve a Ibiza: "Cien veces naciera, 99 sería sacerdote y una, probaría otra cosa"

Daniel Martín Reyes volverá este domingo a una parroquia de Ibiza. El sacerdote ibicenco tomará posesión el 30 de agosto como nuevo párroco de Sant Carles durante una misa solemne que se celebrará a las 12 horas y que estará presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas. La ceremonia incluirá un gesto cargado de simbolismo: el obispo entregará al nuevo rector las llaves de la parroquia. Martín renovará además sus promesas sacerdotales y asumirá ante la comunidad de Sant Carles una nueva etapa pastoral en la isla.

Su regreso tiene algo de cierre de círculo. Daniel Martín nació en Sant Antoni en 1988, aunque sus raíces familiares están también profundamente ligadas a Andalucía. Según explicó él mismo en una carta publicada en Diario de Ibiza, su familia decidió regresar a Sevilla después de 34 años de vida en Ibiza, una isla que, en sus palabras, les abrió “un mundo nuevo” y sin la que no serían lo que son.

Una vocación muy temprana

La vocación de Daniel Martín llegó pronto. En un reportaje publicado en 2019, cuando tenía 31 años y estudiaba en Roma, contaba que desde pequeño tuvo claro que quería ser sacerdote. “Lo he querido ser desde que tengo memoria”, explicaba entonces. También recordaba que, con 12 años, ya le decía a su madre que sería cura, hasta que, con 18, ella le ayudó a preparar la maleta para marcharse al seminario de Valencia.

Martín cursó Bachillerato en el instituto Quartó de Portmany y, al terminar, tomó una de las decisiones más importantes de su vida: ingresar en el seminario. Finalizó los estudios en 2012 y más tarde completó su formación en Derecho Canónico en Valencia.

El 11 de enero de 2014 fue ordenado presbítero en la Catedral de Ibiza por el entonces obispo de las Pitiüses, Vicente Juan Segura. Tenía 25 años y se convirtió en el primer sacerdote ibicenco ordenado en los últimos siete años. Aquel mismo día, muchos fieles de Sant Antoni acudieron a la Catedral para acompañarle y, por la tarde, celebró su primera misa en la iglesia parroquial de su pueblo.

De Puig d’en Valls a Roma

Tras su ordenación, su camino sacerdotal empezó en Puig d’en Valls. Él mismo recordaría después que aquellos fueron “los años más increíbles” de su vida sacerdotal. También pasó por Sa Real y por la delegación de Juventud, etapa en la que vivió la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia.

Más tarde se trasladó a Roma, donde estudió Teología Dogmática en la Universidad Pontificia Gregoriana. Allí, según relató en Diario de Ibiza, vivía en el Pontificio Colegio Español, se levantaba de madrugada, acudía a clase y sacaba tiempo los fines de semana para ayudar a las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta.

Esa dimensión social ha sido una constante en su forma de entender el sacerdocio. En aquel reportaje aseguraba que “un sacerdote siempre ha de estar al lado de los que peor lo pasan” y que debe tener tiempo para visitar una prisión o acompañar a las personas que acuden a Cáritas.

Imagen de la despedida del párroco Daniel Martín / DI

Su inquietud le llevó también a misiones en Calcuta y Perú. En India conoció de cerca el drama de la lepra. En Perú descubrió, según contó, una Iglesia sostenida en buena parte por catequistas y laicos en territorios enormes con muy pocos sacerdotes.

Un cura de parroquia, redes sociales y WhatsApp

En 2022, ya como sacerdote de Sant Jordi y Sant Francesc de ses Salines, Daniel Martín explicaba en una entrevista que la pandemia también había digitalizado la Iglesia. En Sant Jordi impulsó el uso de redes sociales para acercar la vida parroquial a la gente, especialmente a los más jóvenes.

Abrió la cuenta de Instagram de la parroquia para mostrar excursiones, restauraciones, actividades y aspectos menos visibles de la vida eclesial. “He abierto una cuenta de Instagram para abrir las parroquies a todo el mundo”, decía entonces. También hablaba con naturalidad de grupos de WhatsApp para cursos prematrimoniales, oratoria y otras actividades parroquiales.

En aquella etapa se mostraba especialmente ilusionado con Sant Jordi. Decía sentirse “muy querido y valorado” desde el primer día y destacaba que la parroquia tenía mucha vida, con cerca de un centenar de niños en catequesis cada año. Para él, Sant Jordi y Sant Francesc eran dos realidades distintas: una parroquia con mucho movimiento y otra marcada por la calma de ses Salines.

Una despedida abarrotada en Sant Jordi

Su vínculo con Sant Jordi y Sant Francesc quedó claro en agosto de 2023, cuando la iglesia de Sant Jordi se llenó para despedirlo antes de su traslado a Sevilla. Algunos feligreses ni siquiera pudieron entrar y siguieron la misa desde el porche.

Durante aquella celebración de acción de gracias, Martín pronunció una frase que resume su forma de entender el ministerio: “Un cura de verdad se mete en la vida de sus parroquias hasta la médula”. También se preguntó en voz alta si merecía la pena ser sacerdote y respondió: “Merece la pena ser sacerdote. Cien veces naciera, 99 sería sacerdote y una, probaría otra cosa”.

En esa despedida se repasó su actividad al frente de Sant Jordi y Sant Francesc: el impulso a la restauración de imágenes, capillas, la iglesia y el campanario de Sant Jordi, uno de los templos más antiguos de la isla; la instalación de un sistema de sonido en la iglesia de Sant Francesc; sus visitas a personas mayores; su ayuda a quienes lo necesitaban y su conexión con niños y jóvenes. Un obrero de la parroquia llegó a afirmar que nunca había habido tantos monaguillos como entonces.

El sacerdote recibió una casulla blanca y dorada como regalo de los obreros de la parroquia. También fue despedido por catequistas, sacerdotes, la Colla de Sant Jordi, el Coro Rociero de la Hermandad de Sant Antoni y el entonces alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, que le entregó varios libros y agradeció su labor.

Sevilla, su madre y una vuelta a Ibiza

Daniel Martín se marchó en 2023 a la diócesis de Sevilla como capellán de un convento y para acompañar a su madre, Cristina. En su carta de despedida explicó que su familia volvía a Sevilla después de más de tres décadas en Ibiza y que él regresaba con su madre a su tierra.

La marcha tenía un fuerte componente familiar. En esa misma carta recordaba también el dolor de haber perdido en Ibiza a su padre y a su hermano, una herida que, según había contado años antes, influyó en su manera de mirar el sufrimiento y de entender el sacerdocio.

En Sevilla fue destinado a la parroquia de Nuestra Señora Virgen de las Nieves, en Villanueva del Ariscal, y como capellán de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar la Mayor. Ahora, tres años después de aquella despedida multitudinaria de Sant Jordi, Daniel Martín vuelve a la isla para ponerse al frente de la parroquia de Sant Carles.

Su toma de posesión será este domingo, con la entrega simbólica de las llaves de la iglesia y el inicio de una nueva responsabilidad pastoral. Para Sant Carles llega un sacerdote joven, formado, con experiencia en parroquias muy vivas y con una idea del sacerdocio que él mismo resumió ante sus antiguos feligreses: estar en la vida de la gente “hasta la médula”.