La basura del mar, vista desde un kayak: niños del Club Náutico Ibiza recogen más de diez kilos de plásticos

¿De dónde viene la basura que aparece en el mar? ¿Y adónde va cuando nadie la recoge? Estas son las preguntas que han trabajado una treintena de alumnos del curso de kayak del Club Náutico Ibiza durante un taller de concienciación medioambiental desarrollado junto a s’Illa Plana la semana pasada. El taller lo ha dirigido una monitora de kayak y periodista medioambiental, Martina Greef.

Durante una de las salidas, los alumnos se desplazaron desde la playa hacia la zona situada a los pies del acantilado de s’Illa Plana, donde hay una pequeña cala y una esquina de rocas en la que se acumulan residuos arrastrados por el mar. Según explica Greef, cada vez que comienza un curso y los niños se acercan a este punto, se sorprenden por la cantidad de objetos que encuentran amontonados.

Los residuos más recientes se concentran flotando sobre las piedras y en una grieta abierta en la roca, a modo de cueva vertical. Los que llevan más tiempo en el agua acaban depositados en tierra por el oleaje, especialmente por el movimiento que generan los ferris en la zona. Otros restos terminan hundidos en el fondo.

Lo que más impresiona a los alumnos, según Greef, son los microplásticos: pequeños fragmentos multicolores que forman una especie de manto sobre el agua y que, en función del viento, puede ocupar desde un metro cuadrado hasta unos diez. En esa capa se entremezclan hojas de posidonia, restos de cabos y todo tipo de residuos.

Martina Greef y cuatro alumnos del curso de kayak. / M.G.

Botellas de leche con letras árabes

Durante la actividad, los participantes analizaron también la procedencia de algunos materiales. Algunos plásticos llegan desde lejos y llevan pequeños moluscos adheridos, que los han convertido en su hogar. En otros casos, como botellas de leche con letras árabes, las etiquetas delatan una posible procedencia lejana. También aparecen residuos de barcos fondeados en la bahía de Talamanca, como vasos de plástico o bolsas de comida arrastradas por el viento.

El primer día, los alumnos intentaron recoger parte de la basura con las manos, pero comprobaron que los microplásticos se escurrían entre los dedos. Al día siguiente fabricaron un filtro artesanal: con una cubeta recogían la primera capa de agua, de unos dos centímetros, y la filtraban para retener los residuos.

Más de 10 kilos de plásticos

Con este sistema consiguieron retirar más de 10 kilos de plásticos, sobre todo de pequeño tamaño. Entre los objetos recogidos había un mechero, un globo, un bolígrafo, una gorra, una zapatilla de playa, botellas, restos de cabos de distintos colores y tamaños, trozos de fibra, madera, espumas, telas, tetrabriks, vasos de plástico y papel, una bombilla y restos de artes de pesca.

Algunos plásticos sacados del mar junto a restos de posidonia. / M.G.

El taller sirvió también para explicar a los niños que una bolsa de plástico que cae al mar no desaparece, sino que se va fragmentando en piezas cada vez más pequeñas. Algunos materiales pueden permanecer durante décadas o siglos en el medio marino: los plásticos de una botella pueden tardar hasta mil años en descomponerse totalmente, mientras que el cristal de una bombilla es prácticamente eterno.

Tras dejar la zona “medianamente limpia”, apunta Greef, los alumnos regresaron a la playa. Sin embargo, al día siguiente, el rincón se había llenado de nuevo. El viento de la noche había arrastrado hasta allí cojines y colchones perdidos por alguna embarcación, demasiado voluminosos para ser transportados en kayak.

La actividad permitió así a los alumnos responder a las dos preguntas iniciales. La basura que aparece en el mar puede venir “de todos los sitios”: desde el otro lado del Mediterráneo hasta los barcos fondeados en la bahía. Y si nadie la recoge, acaba allí donde la lleva el mar: en las rocas, en el fondo o convertida en microplásticos.