¡Alerta conductores!: la ITV de Ibiza sube tarifas y obliga a pagar la tasa al pedir la cita

El Consell de Ibiza blinda el servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del absentismo así como de la reserva y compraventa de citas. A partir de este miércoles la institución pone en marcha el nuevo sistema de pago anticipado obligatorio de la tasa para poder concertar cita previa. La medida entra en vigor después de que este martes se haya publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de ITV. Sin este pago, la reserva no quedará confirmada.

El conseller de Movilidad del Consell, Mariano Juan, ha explicado que el objetivo principal de este cambio es “reducir el elevado absentismo" que tiene actualmente en el servicio de ITV al superar el 40% de las citas concertadas, y "evitar al mismo tiempo el uso indebido o fraudulento del sistema de reservas” tras el escándalo del pirata de la ITV.

La modificación de la ordenanza fue aprobada provisionalmente por el pleno del Consell el pasado 30 de enero y, una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones, ha quedado aprobada definitivamente.

“No podemos permitir que cuatro de cada diez citas reservadas queden sin utilizar mientras hay personas que están esperando para poder pasar la inspección. Con el pago anticipado queremos conseguir que las citas que se ofrecen sean citas reales y que los recursos y la capacidad del servicio se aprovechen al máximo”, ha señalado Juan.

Anular o modificar cita

El nuevo sistema permitirá a los usuarios anular o modificar su cita hasta 24 horas antes sin tener que volver a abonar la tasa. De este modo, una reserva que finalmente no pueda ser utilizada podrá quedar disponible para otras personas.

El Consell sostiene que el pago anticipado permitirá también combatir prácticas irregulares relacionadas con la reserva y compraventa de citas y favorecer una gestión más ordenada, transparente y eficiente del servicio.

Mariano Juan ha recordado que esta actuación forma parte de las medidas impulsadas por el Consell para mejorar el funcionamiento de la ITV y reducir los tiempos de espera.

Entre ellas figura la adjudicación del servicio adicional de dos nuevas unidades de inspección a la empresa Estación ITV Vega Baja, SA (ITEVEBASA), que estarán ubicadas en el polígono de Montecristo y permitirán incrementar la capacidad actual con cerca de 30.000 inspecciones anuales más.

El Consell también trabaja en el nuevo reglamento regulador del procedimiento de autorización administrativa para estaciones ITV en Ibiza. Este reglamento establecerá el marco para que empresas privadas puedan implantar y gestionar estaciones ITV en la isla bajo supervisión del Consell Insular y con requisitos técnicos y de calidad, manteniendo la gestión centralizada del servicio desde la estación de Santa Gertrudis.

Nuevas tarifas de la ITV en Ibiza

Coincidiendo con la implantación del pago anticipado, este miércoles también entran en vigor las nuevas tarifas del servicio de ITV aprobadas por el Consell. Entre las más habituales, la inspección periódica de turismos, cuadriciclos y vehículos de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada tendrá una tasa de 28 euros. La de los vehículos de motor de hasta tres ruedas será de 12 euros y la de los vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos y transporte de personas de más de nueve plazas será de 60 euros.

En cuanto a las segundas inspecciones, las tarifas serán de 6 euros para los vehículos de primera categoría, 14 euros para los de segunda y 30 euros para los de tercera. La inspección periódica de tractores y maquinaria agrícola queda fijada en 15 euros.

La ordenanza establece además que, cuando el resultado de la primera inspección sea desfavorable, pero los defectos detectados no obliguen a pasar de nuevo por la línea de inspección y no sean más de cuatro defectos graves, el usuario dispondrá de un máximo de siete días hábiles para pasar la segunda inspección sin tener que abonar ninguna tasa.

Cita de la ITV en Ibiza por teléfono y web

El Consell recuerda que la cita previa puede solicitarse a través de la página web del servicio de ITV de Ibiza. Las personas que tengan dudas sobre el nuevo sistema de pago, necesiten alguna aclaración o encuentren dificultades para realizar el trámite telemático pueden contactar con el servicio de atención de la ITV del Consell en el teléfono 971 19 59 06.