El tiempo
El mar osciló hasta 90 centímetros en las 'rissagues' en Sant Antoni
Aemet confirma el fenómeno en el puerto de Sant Antoni y también en la Savina, en Formentera
El mar osciló entre 50 y 90 centímetros en Sant Antoni con las dos rissagues registradas el lunes 24 de agosto. Este fenómeno inundó la playa de s'Arenal y arrastró parte del material instalado para el concierto del día grande de las fiestas de Sant Bartomeu. De hecho, los daños que la entrada de agua causó en la zaona obligaron al Ayuntamiento a cancelar el concierto de Guarrománticos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha concretado la magnitud que alcanzó este fenómeno, registrado en distintos puntos de Baleares de forma casi simultánea.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología a través de su cuenta oficial de X, en los puertos de Sant Antoni, la Savina y Andratx se registraron oscilaciones del nivel del mar de entre 50 y 90 centímetros. Casi un metro.
En Ciutadella: 144 centímetros
El episodio de mayor intensidad comunicado por la Agencia se produjo en Ciutadella, en Menorca, donde la oscilación llegó a alcanzar los 144 centímetros. Aemet señala que durante la jornada se produjeron rissagues en diversas calas y puertos de las islas.
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