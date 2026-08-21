Vecinos de Ibiza cargan contra el proyecto de reubicación del Mercat Nou: "No nos oponemos a una modernización, sino a que se cambie de ubicación"

"Modernizar sí. Trasladar no": es el eslogan de la plataforma 'No al cambio de ubicación del Mercat Nou', que este miércoles se ha reunido en el parque de la Paz, cerca del emplazamiento del Mercat Nou actual, con el objetivo de presentar sus argumentos principales ante el proyecto de cambio de ubicación de la superficie que, si se pone en marcha, supondrá tres años de obras de "gran magnitud e impacto", como las describe la plataforma vecinal, "en pleno centro de la ciudad". Por eso, proponen como alternativa simplemente reformarlo en su ubicación actual. "Si existe una alternativa que permita modernizar el mercado sin trasladarlo, el impacto adicional del traslado tiene que estar muy justificado", declara Paco Marín, uno de los integrantes de la plataforma.

Antes de nada, Laura Torres, que también forma parte del colectivo, explica que no se oponen a una modernización del edificio actual porque "es evidente a ojos de todos que necesita una reconstrucción", si no que a lo que se oponen es únicamente al cambio de ubicación.

Uno de los mayores argumentos es que lo que se busca con el cambio de ubicación no es simplemente trasladar el mercado, sino que se trata de un "proyecto mucho más grande", según Torres, pues está previsto que sean "aproximadamente 22.200m2 construidos, en los que se incluirán más de 2.200m2 de locales comerciales, un hipermercado de 1.800m2, espacios de restauración, almacenes, cámaras frigoríficas y, algo muy importante, porque tiene mucho peso dentro del proyecto, tres plantas subterráneas con cerca de 300 plazas de aparcamiento. Al final, lo que es el mercado de abastos y los puestos son un 4,5% de todo el proyecto".

Laura Torres, Paco Marín y Pere Torres en la convocatoria para presentar sus argumentos / J.A. Riera

Se preguntan si simplemente se pretende trasladar el mercado o aprovechar la necesidad de renovarlo para "desarrollar un nuevo complejo comercial y aparcamientos de mayores dimensiones", lo que implicaría, según desarrolla Torres, un "cambio profundo" en una variedad de elementos como el modelo de actividad comercial, la movilidad, el uso del espacio urbano y el medio ambiente en "una zona importante de la ciudad".

"Si existe una alternativa que permita modernizar el mercado sin trasladarlo, el impacto adicional del traslado tiene que estar muy justificado" Paco Marín

Por otra parte, muestran preocupación por el pequeño comercio y preguntan cómo puede esto afectar al de la zona por si el proyecto, en vez de "reforzar el tejido comercial, lo que haga es concentrar la actividad económica en una misma superficie".

Otra de las quejas viene de que la reubicación se situaría sobre un espacio de uso deportivo público, pues "comportaría la desaparición de las actuales instalaciones de Sa Bodega".

El coste real del proyecto

El exsenador Pere Torres Casetes, otro miembro de la plataforma que también ha hablado, plantea el interrogante del coste económico real del proyecto y pide transparencia: "El presupuesto de ejecución material del nuevo mercado asciende a 21,57 millones de euros, pero el mismo anteproyecto contempla unas necesidades de financiación de 38,87 millones. Consideramos necesario que el Ayuntamiento explique con claridad qué incluye esta diferencia y cuál es el coste económico global de esta macrooperación".

Sergio G. Cañizares

Sigue con las cuestiones económicas presentando la cifra de ingresos acumulados durante el periodo concesional, que se prevé que sea de 194,6 millones procedentes no solo de las paradas del mercado, sino de todas sus instalaciones, "muy especialmente, de los aparcamientos", que, según Casetes, se prevé que generarán 89 millones de euros en ingresos, lo que "representa aproximadamente el 46% de los ingresos previstos por toda la concesión".

Por eso, consideran que el aparcamiento no es un elemento secundario sino una de las "piezas fundamentales" del proyecto que les vuelve a llevar a una de las preguntas anteriores: "¿Estamos hablando únicamente de un nuevo mercado o de una operación mucho más amplia basada también en la explotación comercial y de aparcamiento?".

Casetes pide "máxima transparencia" para que los ciudadanos "vean claro lo que se quiere hacer y sepan el coste económico real del proyecto. Cómo se financia y qué modelo económico hay detrás".

Marín, por otra parte, critica que el aparcamiento, además, "se ampliaría a 700 plazas o más en la segunda fase del proyecto, lo que crearía en pleno centro de Ibiza 980 plazas, lo que atraería todo el tráfico rodado al centro de la ciudad, precisamente lo que se trata de evitar en todas las ciudades". Destaca, en este sentido, que el mercado no está aislado o en un lugar que le perjudique y justifique una relocalización, pues ya es muy céntrico.

Comparativa entre las dos posibilidades

Desde la plataforma, que representa ya a 150 vecinos, según informan, piden una comparativa transparente y en profundidad entre el proyecto de reubicación y la posibilidad de reformarlo en el mismo emplazamiento: "El coste total de mantener la ubicación frente a trasladar, la duración de las obras en ambos proyectos, la afectación al espacio público, pérdida de equipamientos y la complejidad constructiva", señala Marín, que también habla del impacto temporal, pues la reubicación supondría tres años de obras de alto impacto por "la excavación de tres plantas, la maquinaria, el transporte de tierras, el ruido, la alteración de accesos y la desaparición temporal de las pistas deportivas".

"Antes de hipotecar durante décadas un espacio público, queremos saber cuánto cuesta realmente el proyecto, cuánto genera, quién lo paga y quién se beneficia", recalca.

Explica que ya ha habido conversaciones con el Ayuntamiento, pero la propuesta que les han hecho es aportar "sugerencias para mejorar el proyecto", algo que no les convence en absoluto: "Nostros no queríamos mejorar el proyecto porque no queríamos ese proyecto, sino que se reforme el mercado ya existente".