Esperas de 12 horas y profesionales que "no pueden más": las Urgencias del hospital de Ibiza, en "situación límite", denuncia el Satse

El Sindicato de Enfermería Satse alerta de que el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses se encuentra en una "situación límite", con más de 90 pacientes a la espera de ser atendidos y quienes ya reciben asistencia, tiempos de espera que superan las 12 horas y profesionales sometidos, según la organización, a una "presión extrema". El sindicato sostiene que las enfermeras del servicio "no pueden más" y denuncia las condiciones en las que tienen que trabajar.

Satse asegura que la saturación es constante y que los tiempos de espera alcanzan "cifras nunca vistas". Admiten que este número de pacientes son habituales en esta época del año en Urgencias, según el sindicato, pero nunca se habían producido "esperas superiores a 12 horas", incluso en patologías "claramente dependientes del tiempo" cuya evolución "puede verse comprometida por el retraso en la atención".

Satse considera "especialmente preocupante" la situación de las personas de edad avanzada, que llegan a esperar más de 12 horas desde que son triadas por enfermería hasta que son valoradas. La organización califica estas cifras de "inaceptables" y asegura que "no se habían producido jamás".

Plantillas incompletas

El sindicato señala además que en ocasiones el servicio trabaja con plantillas incompletas: "Durante la pasada noche [en referencia a este jueves], cinco médicos y siete enfermeras asumieron toda la carga asistencial".

Según el sindicato, enfermeras y enfermeros realizan cada día "esfuerzos extraordinarios" para evitar que queden turnos descubiertos. Muchas profesionales aceptan jornadas adicionales y cambios de turno porque, según explica Satse, son conscientes de que, si no acuden, sus propias compañeras y compañeros tendrán que asumir una carga asistencial todavía mayor. La organización atribuye esta situación "exclusivamente al compromiso profesional" de unas enfermeras que, afirma, continúan dando "lo mejor de sí mismas" pese al agotamiento físico y emocional que padecen.

La atención en Pediatría

La situación afecta también a la atención pediátrica. Satse denuncia que la sobrecarga asistencial y la insuficiencia de recursos impiden en muchos momentos aplicar adecuadamente los circuitos de prioridad que requieren los menores. Aunque las enfermeras realizan "todos los esfuerzos posibles" para garantizar una atención rápida y segura a los niños, la saturación generalizada del servicio dificulta el cumplimiento de los tiempos de atención recomendados, lo que genera, según la organización, una "enorme preocupación" entre los equipos asistenciales y también entre las familias.

Satse invita la consellera de Salud y al director general del Ib-Salut a visitar el servicio de Urgencias, "esta noche o cualquier otra", para comprobar personalmente "los tiempos de espera, la saturación permanente y las condiciones en las que pacientes y profesionales afrontan la asistencia".

La organización sostiene que la presión asistencial tiene también un impacto directo sobre la organización del trabajo. Cuando una enfermera de Urgencias debe acompañar a un paciente para la realización de pruebas complementarias, como un TAC, deja temporalmente sin supervisión directa al resto de pacientes que tiene asignados, que pasan a depender de otra compañera que ya se encuentra sobrecargada. Satse indica que solo durante la pasada noche del 20 de agosto se realizaron seis TAC desde Urgencias, una actividad que, según afirma, incrementa todavía más la presión sobre una plantilla «exhausta».

Sensación de "frustración, impotencia y agotamiento emocional"

El sindicato añade que entre las profesionales existe una "creciente sensación de frustración, impotencia y agotamiento emocional" al no poder ofrecer la atención que, a su juicio, los pacientes merecen y que los propios profesionales aspiran a proporcionar. Satse relaciona esta situación con el síndrome del profesional quemado o burnout, derivado de la exposición continuada a elevados niveles de estrés laboral, sobrecarga asistencial y falta de recursos.

Las enfermeras de Urgencias llevan meses manteniendo el sistema gracias a su "compromiso y responsabilidad", aunque advierten de que han llegado "al límite": "Los pacientes no pueden seguir esperando más de doce horas para recibir atención y los profesionales no pueden continuar trabajando bajo una presión que compromete su bienestar y puede comprometer la seguridad asistencial», afirma el sindicato.

Reclaman soluciones reales

Satse considera "imprescindible" actuar de forma inmediata y reclama una revisión urgente de la organización del Servicio de Urgencias, un análisis riguroso de los circuitos asistenciales, una evaluación de los tiempos de espera reales y un estudio de las cargas de trabajo que soportan los profesionales.

La organización insiste en que es necesario actuar de forma inmediata y reclama "soluciones reales, recursos suficientes y decisiones valientes que garanticen una atención digna y segura para toda la ciudadanía". Satse reitera que los pacientes no pueden continuar esperando más de 12 horas para ser atendidos y que las enfermeras han llegado "al límite de sus posibilidades".

Como ejemplo de las esperas, Satse adjunta una solicitud de Urgencias del Hospital Can Misses correspondiente a un hombre de avanzada edad. El sindicato señala que el paciente esperó este 19 de agosto desde las 10.48 horas hasta las 23.50 horas, momento en el que se le solicitó una analítica.