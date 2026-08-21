La tormenta vuelca una embarcación en Formentera

La tormenta de viento, lluvia y fenómenos costeros que afectó este jueves a las Pitiusas ha provocado el vuelco de una embarcación en Formentera, concretamente en la zona de s'Estany des Peix.

El temporal ha generado un total de 17 incidentes registrados en las Pitiusas, según la información facilitada por el centro de coordinación de Emergencias 112 Illes Balears, y tres de ellos se han producido en Formentera: una interrupción de servicios básicos, un aviso por riesgo de desprendimiento y un árbol caído sobre la calzada.