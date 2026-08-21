Después de la tormenta, ¿llega la calma?: cómo seguirá el tiempo en Ibiza y Formentera

Después del temporal de viento, lluvia y fenómenos costeros que afectó este jueves por la noche a Ibiza y Formentera, las Pitiusas afrontan este viernes una jornada todavía marcada por la inestabilidad. La alerta por tormentas ya ha cesado, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso amarillo por lluvias entre las 10 y las 18 horas.

El aviso afecta a Ibiza y Formentera y contempla una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La previsión apunta a chubascos durante la primera mitad del día, aunque la situación tenderá a mejorar a medida que avance la jornada.

En Ibiza, la Aemet prevé para este viernes probabilidad de precipitación del 35% entre las 6 y las 12 horas, y del 20% por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 21 y los 32 grados, con una sensación térmica máxima de 33 grados.

En Formentera, la probabilidad de lluvia será del 25% durante la mañana, del 20% por la tarde y desaparecerá por la noche. La mínima prevista es de 24 grados y la máxima, de 30, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 34 grados.

El sábado seguirá siendo una jornada inestable en ambas islas. En Ibiza, la probabilidad de lluvia alcanzará el 85% durante la primera mitad del día y se mantendrá en el 70% por la tarde, con temperaturas entre 23 y 31 grados. En Formentera, la previsión también apunta a lluvia: 85% de probabilidad por la mañana y 65% por la tarde, con valores entre 23 y 30 grados. La Aemet prevé además rachas máximas de 45 km/h en las dos islas.

El domingo, en cambio, la situación tenderá a estabilizarse. Ibiza tendrá intervalos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 20% por la mañana y del 15% por la tarde, y temperaturas entre 24 y 32 grados. En Formentera, la probabilidad será del 20% durante la primera mitad del día y del 10% después, con mínimas de 25 grados y máximas de 30.

El temporal deja 17 incidentes en Ibiza y Formentera

El cambio de tiempo llega después de una noche intensa en las Pitiusas. Emergencias registró 17 incidentes entre caídas de árboles, apagones, accidentes de tráfico y embarcaciones a la deriva, ninguno de gravedad.

Durante el episodio, la Aemet Baleares informó de chubascos y tormentas en las islas, con rachas de hasta 91 km/h en el aeropuerto de Ibiza y una caída brusca de la temperatura, de 30 a 23 grados, que trae algo de alivio frente a las altas temperaturas de agosto.