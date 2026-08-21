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Árboles caídos, apagones y barcos a la deriva por la tormenta en Ibiza y Formentera

El 112 contabiliza 17 incidentes en las Pitiusas durante la noche de viento y lluvia

La tormenta sobre Platja d'en Bossa.

La tormenta sobre Platja d'en Bossa. / Marta Torres Molina

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La tormenta de viento, lluvia y fenómenos costeros que afectó este jueves a Ibiza y Formentera dejó un total de 17 incidentes en las Pitiusas, según la información facilitada por el centro de coordinación de Emergencias 112 Illes Balears.

El temporal comenzó a notarse con fuerza cerca de las 21 horas, después de una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado una alerta naranja ante la previsión de tormentas, viento intenso y mala mar en Ibiza y Formentera. "Se han alcanzado los 91 km/h en el aeropuerto de Ibiza", informó el organismo en su cuenta de X.

La rama ha caído sobre los coches.

Una rama ha caído sobre los coches en ses Figueretes. / Nuria García Macias

Según el 112, en Ibiza se registraron 14 incidentes relacionados con el temporal. Entre ellos, el 112 contabilizó dos caídas de árboles sobre la calzada, otras cuatro caídas de árboles, una interrupción de servicios básicos en Santa Eulària, un aviso por obstáculo o líquido en la calzada, un riesgo de desprendimiento, dos embarcaciones a la deriva, dos avisos de información relacionados con incidentes y un accidente de moto.

En Formentera, Emergencias registró tres incidentes: una interrupción de servicios básicos, un aviso por riesgo de desprendimiento y un árbol caído sobre la calzada.

Una rama se desploma sobre varios coches en ses Figueretes

Uno de los incidentes mencionados por el servicio de emergencias ha ocurrido en la avenida de Sant Jordi, en la zona de ses Figueretes, donde una rama de grandes dimensiones cayó sobre varios vehículos como consecuencia del viento.

Noticias relacionadas y más

A pesar de los avisos registrados, ninguno de los incidentes ha sido de gravedad. Este viernes la alerta por tormentas ya ha cesado, aunque la Aemet mantiene activo un aviso amarillo por lluvias en Ibiza y Formentera entre las 10 y las 18 horas, con una previsión de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

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