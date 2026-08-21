Un recorrido por todas las caras de la electrónica

Hï Ibiza concentra desde este viernes tres citas que muestran perfiles muy distintos de su programación semanal. Este viernes, Dom Dolla vuelve a ocupar Theatre con Tiga y Heidi, dos artistas capaces de ampliar su residencia hacia terrenos donde house, techno y electro se cruzan con mayor libertad. La propuesta mantiene el pulso directo del australiano, pero incorpora la selección imprevisible de Tiga y el enfoque físico y orientado al groove de Heidi.

En Club Room, Ewan McVicar encabeza Club Knuckles junto a LAMMER y Cinthie. El primero aporta velocidad y referencias al trance, techno y rave, mientras Cinthie lleva a la sala su experiencia en el house berlinés y la cultura del vinilo. El contraste entre ambos marca una noche construida sobre diferentes maneras de mover la pista.

El domingo, Camelphat afronta la penúltima noche de Summer of Love en Theatre acompañado por Maz y Scenarios. El dúo británico enlaza su house melódico con la percusión, las melodías y las raíces afro de Maz, además del planteamiento colectivo de Scenarios. En Club Room, Indira Paganotto lleva ARTCORE también a su penúltima cita, con Kobosil, Hyperloop y AD7USTMENT en un cartel centrado en psy-techno, techno industrial, EBM y cultura rave. Beatport completa la noche en Wild Corner con Riva Starr, Nice7 y el B2B de Miki J y Knowhat.

El lunes, Solèy traslada al Theatre una programación basada en el intercambio entre artistas y música en directo. Francis Mercier B2B Fideles, Faul & Wad B2B Maesic, Alex Wann y Divolly & Markward combinan ritmos africanos, caribeños y de Oriente Medio con house, melodías profundas y percusión. Club Room acoge All I Need con Andrea Oliva, Marten Lou y Peace Control, en una propuesta de relevos que permite transformar progresivamente el ambiente de la sala, manteniendo siempre el vínculo directo con la pista.