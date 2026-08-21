Consulta el programa completo de las fiestas de Jesús

Jesús celebrará sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Jesús con más de medio centenar de actividades dirigidas a todos los públicos entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre.

El programa, organizado un año más por la Comissió de Festes de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza, incluirá propuestas familiares e infantiles, actos religiosos y tradicionales, conciertos y fiestas, comidas populares y actividades deportivas y culturales.

Viernes 28 de agosto

16.30 a 19.30 h. 3x3 de baloncesto y fútbol en el Campo de Fútbol de Jesús. Inscripciones grupales a las 16 h. Categorías a partir de 10 años y partido «remember» de solteros contra casados.

3x3 de baloncesto y fútbol en el Campo de Fútbol de Jesús. Inscripciones grupales a las 16 h. Categorías a partir de 10 años y partido «remember» de solteros contra casados. 20.00 a 24.00 h. Barbacoa con precios populares, música y entrega de premios en el Campo de Fútbol.

Sábado 29 de agosto

18.30 h. Tradicional pisada de uva para el gran reserva.

Tradicional pisada de uva para el gran reserva. 19.00 h. Fiesta popular con Sa Colla de l'Horta, con artesanía, talleres, actividades infantiles y servicio de bar.

Fiesta popular con Sa Colla de l'Horta, con artesanía, talleres, actividades infantiles y servicio de bar. 19.00 h. Juegos de madera tradicionales gigantes a cargo de Jugueroix.

Juegos de madera tradicionales gigantes a cargo de Jugueroix. 20.00 h. «Ballada, cantada i sonada pagesa», organizada por Sa Colla de l'Horta.

Domingo 30 de agosto

6.00 h. Gran caminata a s'Estanyol. Salida desde la plaza de Jesús.

Gran caminata a s'Estanyol. Salida desde la plaza de Jesús. 9.00 h. Torneo de ajedrez en el Centro Cultural de Jesús.

Torneo de ajedrez en el Centro Cultural de Jesús. 11.00 h. Baile solidario en Sa Residència Colisée, organizado por Sa Colla de l'Horta y el Consell d'Eivissa.

Baile solidario en Sa Residència Colisée, organizado por Sa Colla de l'Horta y el Consell d'Eivissa. 12.00 h. Misa solemne en homenaje a las personas mayores de Jesús.

Misa solemne en homenaje a las personas mayores de Jesús. 14.30 h. Comida en homenaje a las personas mayores de Jesús. Inscripción previa en el Bar del Club de Mayores.

Comida en homenaje a las personas mayores de Jesús. Inscripción previa en el Bar del Club de Mayores. 18.00 h. Tarde de fiesta en el Hort Comunitari de Sa Llavanera: talleres participativos para todas las edades, talleres artesanos de Sa Colla de l'Horta, cuentacuentos con Encarna de las Heras y cena comunitaria.

Jueves 3 de septiembre

18.00 h. Castillos hinchables, fiesta de la espuma y otras actividades a cargo de Cachirulo, además de talleres de artesanía infantil de Sa Colla de l'Horta.

Castillos hinchables, fiesta de la espuma y otras actividades a cargo de Cachirulo, además de talleres de artesanía infantil de Sa Colla de l'Horta. 20.00 h. Pregón a cargo de los alumnos del CEIP Nuestra Señora de Jesús.

Pregón a cargo de los alumnos del CEIP Nuestra Señora de Jesús. 20.30 h. Clase básica de salsa a cargo de Luis Muniz.

Clase básica de salsa a cargo de Luis Muniz. 22.00 h. Tributo a Estopa a cargo de Partiendo la Pana.

Viernes 4 de septiembre

18.00 a 1.00 h. Ritmo Ibiza, fiesta juvenil de cierre del verano con reguetón y tecno latino en la plaza de Jesús.

Ritmo Ibiza, fiesta juvenil de cierre del verano con reguetón y tecno latino en la plaza de Jesús. 20.00 h. Primer día del triduo en honor a Nuestra Señora de Jesús, en la iglesia.

Sábado 5 de septiembre

10.00 a 19.00 h. 10ª edición del Taller de Scrap en el Centro Cultural. Inscripción previa en Instagram: @ruth_scrap_ibiza.

10ª edición del Taller de Scrap en el Centro Cultural. Inscripción previa en Instagram: @ruth_scrap_ibiza. 18.00 h. Ruta Cala d'Espart. Excursión desde la iglesia de Jesús hasta cala d'Espart y la playa de s'Estanyol. Recorrido de 9 kilómetros, unas tres horas y dificultad media. Para adultos y jóvenes desde 12 años.

Ruta Cala d'Espart. Excursión desde la iglesia de Jesús hasta cala d'Espart y la playa de s'Estanyol. Recorrido de 9 kilómetros, unas tres horas y dificultad media. Para adultos y jóvenes desde 12 años. 18.00 h. Taller de acrobacias aéreas y de suelo a cargo de Acrobati-k, en la plaza.

Taller de acrobacias aéreas y de suelo a cargo de Acrobati-k, en la plaza. 19.30 h. Actuación del grupo Los Corleone.

Actuación del grupo Los Corleone. 20.00 h. Baile con la asociación Creix.

Baile con la asociación Creix. 20.00 h. Segundo día del triduo, en la iglesia.

Segundo día del triduo, en la iglesia. 21.00 h. Música con DJ Aaron.

Música con DJ Aaron. 22.00 h. Arroz de matanzas popular solidario a beneficio de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer.

Domingo 6 de septiembre

20.00 h. Tercer día del triduo, en la iglesia.

Tercer día del triduo, en la iglesia. 20.30 h. Actuación del grupo mallorquín SULL.

Actuación del grupo mallorquín SULL. 22.00 h. Actuación conjunta de la banda de rock Ethernal Echoes y la Banda Municipal de Santa Eulària des Riu.

Lunes 7 de septiembre

19.00 h. Procesión con la imagen de la Virgen María de Jesús y vísperas solemnes, acompañada por los Sonadors de Sa Colla de l'Horta.

Procesión con la imagen de la Virgen María de Jesús y vísperas solemnes, acompañada por los Sonadors de Sa Colla de l'Horta. 20.00 h. Misa de vigilia.

Misa de vigilia. 20.30 h. Country Line Dance GiP Eivissa: exhibición y clase de iniciación al baile country para todos, con Gabi y Paqui.

Country Line Dance GiP Eivissa: exhibición y clase de iniciación al baile country para todos, con Gabi y Paqui. 22.00 h. Actuación del grupo formenterense Arredefolk.

Martes 8 de septiembre — Día grande

9.00 h. Misa en sufragio por los difuntos del pueblo.

Misa en sufragio por los difuntos del pueblo. 11.00 h. Exposición de motos antiguas.

Exposición de motos antiguas. 11.30 h. Misa mayor presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, seguida de procesión de la Virgen y baile tradicional. Participan el Cor des Pla de Jesús y Sa Colla de l'Horta.

Misa mayor presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, seguida de procesión de la Virgen y baile tradicional. Participan el Cor des Pla de Jesús y Sa Colla de l'Horta. 13.30 h. Desfile de carros y motos antiguas.

Desfile de carros y motos antiguas. 18.30 h. Talleres para niños y jóvenes para preparar la ofrenda de frutos.

Talleres para niños y jóvenes para preparar la ofrenda de frutos. 20.00 h. Misa de Ofrenda de Frutos. Los frutos se entregarán a la Residencia Reina Sofía.

Misa de Ofrenda de Frutos. Los frutos se entregarán a la Residencia Reina Sofía. 20.30 h. Concierto «Entre bandas sonoras y pasodobles», a cargo de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària.

Concierto «Entre bandas sonoras y pasodobles», a cargo de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària. 21.30 h. Concierto «Que te quiten lo bailao», con grandes éxitos del pop y la rumba adaptados a un estilo flamenco y rumbero.

Concierto «Que te quiten lo bailao», con grandes éxitos del pop y la rumba adaptados a un estilo flamenco y rumbero. 22.30 h. Concierto de Hombre 80, con versiones de pop-rock de los años 80.

Jueves 10 de septiembre

10.30 h. «Mel de Ca'n Marí», charla de apicultura para personas mayores y posterior degustación de diferentes mieles de Ibiza en el Centro Cultural de Jesús.

«Mel de Ca'n Marí», charla de apicultura para personas mayores y posterior degustación de diferentes mieles de Ibiza en el Centro Cultural de Jesús. 20.00 h. Baile en el local del Club de Mayores.

Sábado 12 de septiembre

16.00 h. Campeonato de tiro al plato de las Fiestas de Jesús, en el Campo de Tiro.

Campeonato de tiro al plato de las Fiestas de Jesús, en el Campo de Tiro. 20.00 h. Presentación del libro Vendes i Pous, Jesús i es Puig d'en Valls, de Josep Joan i Marí «Pep Xomeu», publicado por Edicions Aïllades, con fotografías de Ramon Mayol y presentación de Margalida Roig, en el Centro Cultural de Jesús.

Presentación del libro Vendes i Pous, Jesús i es Puig d'en Valls, de Josep Joan i Marí «Pep Xomeu», publicado por Edicions Aïllades, con fotografías de Ramon Mayol y presentación de Margalida Roig, en el Centro Cultural de Jesús. 21.00 h. Concierto «Popejant, un tast de pop», a cargo del Cor des Pla de Jesús, en la iglesia.

Domingo 13 de septiembre

12.00 h. Misa y bendición de niños recién nacidos y bautizados. Colabora Sa Colla de l'Horta.

Misa y bendición de niños recién nacidos y bautizados. Colabora Sa Colla de l'Horta. 20.00 h. Misa en honor a la Mare de Déu de Jesús, en el Campo de Tiro.

Jueves 17 de septiembre

20.00 h. Baile en el local del Club de Mayores.

Viernes 18 de septiembre

18.00 h. Actividad de recuperación de la vegetación de Sa Mota de sa Sénia de Can Siré y baile popular de Sa Colla de l'Horta.

Domingo 20 de septiembre

12.45 h. Actuación de los Danzantes y Dulzaineros de Gallur (Zaragoza) y Sa Colla de l'Horta, dentro del XXVIII Festival Folklòric d'Eivissa Mare Nostrum, en la plaza de Jesús.

Sábado 26 de septiembre

17.00 h. XVIII BTT Fiestas de Jesús, en Can Lluís de sa Rota. Organiza Es Xebel·lí.

XVIII BTT Fiestas de Jesús, en Can Lluís de sa Rota. Organiza Es Xebel·lí. 18.00 a 21.30 h. «Joves al carrer», con actividades juveniles en la plaza.

Domingo 27 de septiembre