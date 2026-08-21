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Fiestas Patronales

Consulta el programa completo de las fiestas de Jesús

La localidad ibicenca acogerá más de medio centenar de actividades culturales, deportivas y religiosas para todos los públicos entre finales de agosto y finales de septiembre

Pisada de uva durante las fiestas patronales de Jesús de 2025.

Pisada de uva durante las fiestas patronales de Jesús de 2025. / Vicent Marí

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Redacción Ibiza

Jesús

Jesús celebrará sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Jesús con más de medio centenar de actividades dirigidas a todos los públicos entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre.

El programa, organizado un año más por la Comissió de Festes de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza, incluirá propuestas familiares e infantiles, actos religiosos y tradicionales, conciertos y fiestas, comidas populares y actividades deportivas y culturales.

Viernes 28 de agosto

  • 16.30 a 19.30 h. 3x3 de baloncesto y fútbol en el Campo de Fútbol de Jesús. Inscripciones grupales a las 16 h. Categorías a partir de 10 años y partido «remember» de solteros contra casados.
  • 20.00 a 24.00 h. Barbacoa con precios populares, música y entrega de premios en el Campo de Fútbol.

Sábado 29 de agosto

  • 18.30 h. Tradicional pisada de uva para el gran reserva.
  • 19.00 h. Fiesta popular con Sa Colla de l'Horta, con artesanía, talleres, actividades infantiles y servicio de bar.
  • 19.00 h. Juegos de madera tradicionales gigantes a cargo de Jugueroix.
  • 20.00 h. «Ballada, cantada i sonada pagesa», organizada por Sa Colla de l'Horta.

Domingo 30 de agosto

  • 6.00 h. Gran caminata a s'Estanyol. Salida desde la plaza de Jesús.
  • 9.00 h. Torneo de ajedrez en el Centro Cultural de Jesús.
  • 11.00 h. Baile solidario en Sa Residència Colisée, organizado por Sa Colla de l'Horta y el Consell d'Eivissa.
  • 12.00 h. Misa solemne en homenaje a las personas mayores de Jesús.
  • 14.30 h. Comida en homenaje a las personas mayores de Jesús. Inscripción previa en el Bar del Club de Mayores.
  • 18.00 h. Tarde de fiesta en el Hort Comunitari de Sa Llavanera: talleres participativos para todas las edades, talleres artesanos de Sa Colla de l'Horta, cuentacuentos con Encarna de las Heras y cena comunitaria.

Jueves 3 de septiembre

  • 18.00 h. Castillos hinchables, fiesta de la espuma y otras actividades a cargo de Cachirulo, además de talleres de artesanía infantil de Sa Colla de l'Horta.
  • 20.00 h. Pregón a cargo de los alumnos del CEIP Nuestra Señora de Jesús.
  • 20.30 h. Clase básica de salsa a cargo de Luis Muniz.
  • 22.00 h. Tributo a Estopa a cargo de Partiendo la Pana.

Viernes 4 de septiembre

  • 18.00 a 1.00 h. Ritmo Ibiza, fiesta juvenil de cierre del verano con reguetón y tecno latino en la plaza de Jesús.
  • 20.00 h. Primer día del triduo en honor a Nuestra Señora de Jesús, en la iglesia.

Sábado 5 de septiembre

  • 10.00 a 19.00 h. 10ª edición del Taller de Scrap en el Centro Cultural. Inscripción previa en Instagram: @ruth_scrap_ibiza.
  • 18.00 h. Ruta Cala d'Espart. Excursión desde la iglesia de Jesús hasta cala d'Espart y la playa de s'Estanyol. Recorrido de 9 kilómetros, unas tres horas y dificultad media. Para adultos y jóvenes desde 12 años.
  • 18.00 h. Taller de acrobacias aéreas y de suelo a cargo de Acrobati-k, en la plaza.
  • 19.30 h. Actuación del grupo Los Corleone.
  • 20.00 h. Baile con la asociación Creix.
  • 20.00 h. Segundo día del triduo, en la iglesia.
  • 21.00 h. Música con DJ Aaron.
  • 22.00 h. Arroz de matanzas popular solidario a beneficio de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer.

Domingo 6 de septiembre

  • 20.00 h. Tercer día del triduo, en la iglesia.
  • 20.30 h. Actuación del grupo mallorquín SULL.
  • 22.00 h. Actuación conjunta de la banda de rock Ethernal Echoes y la Banda Municipal de Santa Eulària des Riu.

Lunes 7 de septiembre

  • 19.00 h. Procesión con la imagen de la Virgen María de Jesús y vísperas solemnes, acompañada por los Sonadors de Sa Colla de l'Horta.
  • 20.00 h. Misa de vigilia.
  • 20.30 h. Country Line Dance GiP Eivissa: exhibición y clase de iniciación al baile country para todos, con Gabi y Paqui.
  • 22.00 h. Actuación del grupo formenterense Arredefolk.

Martes 8 de septiembre — Día grande

  • 9.00 h. Misa en sufragio por los difuntos del pueblo.
  • 11.00 h. Exposición de motos antiguas.
  • 11.30 h. Misa mayor presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, seguida de procesión de la Virgen y baile tradicional. Participan el Cor des Pla de Jesús y Sa Colla de l'Horta.
  • 13.30 h. Desfile de carros y motos antiguas.
  • 18.30 h. Talleres para niños y jóvenes para preparar la ofrenda de frutos.
  • 20.00 h. Misa de Ofrenda de Frutos. Los frutos se entregarán a la Residencia Reina Sofía.
  • 20.30 h. Concierto «Entre bandas sonoras y pasodobles», a cargo de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària.
  • 21.30 h. Concierto «Que te quiten lo bailao», con grandes éxitos del pop y la rumba adaptados a un estilo flamenco y rumbero.
  • 22.30 h. Concierto de Hombre 80, con versiones de pop-rock de los años 80.

Jueves 10 de septiembre

  • 10.30 h. «Mel de Ca'n Marí», charla de apicultura para personas mayores y posterior degustación de diferentes mieles de Ibiza en el Centro Cultural de Jesús.
  • 20.00 h. Baile en el local del Club de Mayores.

Sábado 12 de septiembre

  • 16.00 h. Campeonato de tiro al plato de las Fiestas de Jesús, en el Campo de Tiro.
  • 20.00 h. Presentación del libro Vendes i Pous, Jesús i es Puig d'en Valls, de Josep Joan i Marí «Pep Xomeu», publicado por Edicions Aïllades, con fotografías de Ramon Mayol y presentación de Margalida Roig, en el Centro Cultural de Jesús.
  • 21.00 h. Concierto «Popejant, un tast de pop», a cargo del Cor des Pla de Jesús, en la iglesia.

Domingo 13 de septiembre

  • 12.00 h. Misa y bendición de niños recién nacidos y bautizados. Colabora Sa Colla de l'Horta.
  • 20.00 h. Misa en honor a la Mare de Déu de Jesús, en el Campo de Tiro.

Jueves 17 de septiembre

  • 20.00 h. Baile en el local del Club de Mayores.

Viernes 18 de septiembre

  • 18.00 h. Actividad de recuperación de la vegetación de Sa Mota de sa Sénia de Can Siré y baile popular de Sa Colla de l'Horta.

Domingo 20 de septiembre

  • 12.45 h. Actuación de los Danzantes y Dulzaineros de Gallur (Zaragoza) y Sa Colla de l'Horta, dentro del XXVIII Festival Folklòric d'Eivissa Mare Nostrum, en la plaza de Jesús.

Sábado 26 de septiembre

  • 17.00 h. XVIII BTT Fiestas de Jesús, en Can Lluís de sa Rota. Organiza Es Xebel·lí.
  • 18.00 a 21.30 h. «Joves al carrer», con actividades juveniles en la plaza.

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