El problemón de cubrir en Ibiza y Formentera las plazas de docentes de catalán

La carrera para intentar cubrir todas las plazas de profesorado de las islas no ha hecho más que empezar. En la convocatoria del 29 de julio al 31 de julio, la última hasta finales de agosto, han quedado vacantes 51 de 114 plazas (el 44,7%), incluyendo sustituciones, para las Pitiusas: 46 (90,2%) en Ibiza y 5 (9,8%) en Formentera. De las 51 plazas sin adjudicar, 34 corresponden a Institutos de Educación Secundaria, dos tercios del total (un 66,66%).

La especialidad que más destaca por su alta demanda es la de lengua catalana con 24 plazas por cubrir a finales de julio: estas suponen casi la mitad de todas las vacantes, el 47,1%. Un total de 22 de las plazas por cubrir de catalán están en Ibiza y 2 en Formentera. A gran distancia de estas, aparecen las especialidades de música, con 4 (7,8%), y castellano y orientación educativa, con 3 cada una (5,8%).

Desde la conselleria balear de Educación explican que durante agosto no ha habido ninguna adjudicación de plazas y que los procesos volverán a finales del mes de agosto "para intentar tener el máximo de plazas cubiertas antes del inicio de curso".

En las islas falta profesorado

"Cada año nos encontramos con el mismo problema: que en las islas falta profesorado", considera Víctor Villatoro, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) en Baleares. Aun así, este año la comunidad ha "batido el récord de cubrir el máximo de vacantes posible", según Villatoro: "Quedan como mucho 30 o treinta y pocas plazas vacantes sin propietario más unas 80 o 90 sustituciones pendientes". De esta manera, justifica que "faltan por cubrir sustituciones" porque "cada vez que se inicia el curso, una mamá pide una reducción de jornada, alguien se pone enfermo, alguno no se incorpora por un motivo determinado y otro se pide una excedencia".

Según Villatoro, los motivos para la falta de profesorado son diversos: "Uno, porque no encontramos docentes en determinadas especialidades donde ya no quedan, como por ejemplo algunos ciclos de Formación Profesional, algunas especialidades de la Escuela Oficial de Idiomas y algunas plazas en Secundaria como informática, catalán o tecnología. Por otro lado, está el tema de la insularidad: aquellas islas que conllevan una segunda o tercera insularidad tienen plazas más complicadas de cubrir. Estos dos factores, junto con que muchos docentes de otras comunidades vienen a Baleares para opositar, se sacan la plaza y al cabo de tres años se vuelven a su comunidad de origen, genera que las Islas Baleares desde hace más de 30 años estén en déficit de estos profesionales", lamenta.

Asegura que estos problemas se han acentuado por "las dificultades de acceso a la vivienda y la carestía de la vida en todas las islas", además destaca que "ya no hay docentes en muchas especialidades en ninguna comunidad autónoma de España". En este sentido, aclara que el requisito del título de catalán no es el impedimento: "Se contrata a gente sin el catalán como interina".

El grave problema del catalán

"No hay profesorado de catalán y en la facultad de Filología catalana hay muy pocos alumnos", asegura Villatoro: "Esto genera aún más dificultades para poder cubrir esta especialidad en condiciones". Otro asunto que afecta sobre todo a Ibiza en este sentido son "las comisiones de servicio": "Muchos docentes de catalán, funcionarios de carrera, sea porque son madres, padres o porque han pedido una comisión de servicios, han podido volver a su isla de origen, lo cual ha generado una falta de profesorado en la especialidad de catalán que se ha agravado".

"Se intentará cubrir todas estas plazas con interinos a finales de agosto, pero no bastarán", asegura Villatoro: "Lo que se hacía antiguamente era sacar estas vacantes como plazas de soporte, para que profesores de otra especialidad que tengan un C1 o un C2 de catalán puedan acceder a esta tipología de plazas y al menos empezar el curso con un docente para estos alumnos, es decir, lo menos malo".

"Esto demuestra que tenemos una profesión que está dejando de ser atractiva por las constantes faltas de respeto, la burocracia creciente, que el profesional esté cuestionado y haya perdido autoridad...", sostiene el presidente de la ANPE Baleares: "La profesión está dejando de ser atractiva, a pesar de que los salarios aumentan con los pluses de insularidad".

Los centros con más plazas sin adjudicar

Los centros con más plazas sin adjudicar son los institutos Sant Agustí, Sa Blanca Dona y Quartó de Portmany con cinco vacantes por adjudicar cada uno. Después aparecen los centros Xarc, Sa Colomina, Quartó del Rei, Isidor Macabich y el centro concertado Nuestra Señora de la Consolación, con tres plazas cada uno.

Las especialidades que faltan por cubrir corresponden a las que señala Villatoro: en Sant Agustí faltan por adjudicarse tres plazas de catalán, una de tecnología y otra de alemán. En Sa Blanca Dona destaca la falta de profesores de catalán, puesto que las cinco plazas por cubrir corresponden a esta especialidad. En el Quartó de Portmany hay una mayor variedad de especialidades por cubrir: una de matemáticas, una de castellano, otra de procesos de gestión administrativa, una de economía y otra de catalán.

En el instituto Xarc falta por cubrir una plaza de profesor de procesos de gestión administrativa y dos plazas de catalán. En el Quartó del Rei, también en Santa Eulària, quedan tres plazas por cubrir de catalán. En el instituto Isidor Macabich está vacante una de profesor de organización y procesos de mantenimiento de vehículos, una en catalán y otra en alemán. En el centro concertado Nuestra Señora de la Consolación queda una plaza de orientació educativa por cubrir, otra de historia de la música y una más de piano.