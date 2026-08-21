Policías de Sant Antoni culpan al alcalde de la guerra abierta: "En ningún momento hemos pedido dinero"

Los agentes de la Policía Local de Sant Antoni han culpado al alcalde, Marcos Serra, de la guerra abierta desde hace un año y medio, al tiempo que han negado que el desencuentro se limite a cuestiones económicas, sino a normativas ya aprobadas que mejoran sus condiciones de trabajo, como por ejemplo el descanso, y que siguen pendientes de implantar en el cuerpo.

Así lo ha aclarado el presidente de la Junta de Personal, David Palau, a Diario de Ibiza. Según relata, la relación entre el cuerpo policial y el equipo de gobierno municipal era buena hasta finales de 2024, cuando el Govern aprobó medidas para flexibilizar la cobertura de plazas en las policías locales, agilizar las bolsas de interinos y coordinar las oposiciones para municipios con déficit de plantilla, entre otros aspectos.

En enero de 2025, la Junta de Personal "pone en conocimiento del Ayuntamiento" los cambios aprobados a nivel regional y "se inician unas conversaciones que no llegan a ningún sitio", ya que, según denuncian, solo han logrado reunirse dos veces con el alcalde, sin lograr nada con esos encuentros. Por ello, decidieron acudir a los tribunales.

El otro caballo de batalla es una sentencia del Tribunal Supremo que regula el tiempo de descanso durante la jornada laboral y que tampoco se estaría aplicando. "Hay media hora de nuestra jornada que tiene que ser de desconexión total. Ahora mismo, si sale una incidencia, por muy leve que sea, dejamos nuestra media hora y la atendemos. Nosotros le pedimos al Ayuntamiento que eso no pase y nos dicen que no. Pues si no pueden, tendrán que buscar una solución", reclama.

"Seguimos siendo una plantilla corta"

Palau vaticina que este asunto "también se va a judicializar" si no se produce un acuerdo pronto, lo que considera "una estupidez", ya que da por descontado que ambos casos se resolverían en los tribunales a favor de la Junta de Personal. Además, recuerda que el secretario municipal ya les ha dado la razón con sendos informes.

"Ninguno de los dos casos es por dinero. Nosotros en ningún momento hemos pedido dinero", recalca, añadiendo que "si fuera por la regidora (Neus Mateu), estos temas ya estarían arreglados hace tiempo".

Este largo desencuentro entre el Ayuntamiento y la Policía Local coincide con un momento en que los agentes hacen "muchas horas extra" y muchos de ellos están "cansados" por la sobrecarga de trabajo. "Tenemos muchos compañeros que se han lesionado en intervenciones importantes con los turistas que tenemos en San Antoni. Ya nos gustaría tener aquí a los turistas de Santa Eulària", apunta.

Pese a que la previsión es que este año el cuerpo crezca de 59 a 69 agentes, Palau recuerda que desde el Ayuntamiento "llevan ocho años diciendo que vamos a crecer hasta los 80". "En los últimos años, ha habido jubilaciones y ha venido gente más joven, pero seguimos siendo una plantilla corta", denuncia. En cuanto a la contratación de vigilantes privados, advierte de que "se está mirando con algunos sindicatos", ya que "solo pueden hacer vigilancia de un sitio puntual y se están moviendo de unos puntos a otros".

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Por último, ha asegurado que desconoce lo que ocurrió la tarde del eclipse, cuando se produjeron varias "bajas de última hora" en la Polícía Local y Sant Antoni se quedó sin agentes para patrullar las calles por falta de efectivos.