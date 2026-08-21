Pillados: el ruido delata un piso turístico ilegal alquilado diez días por seis mil euros

La Policía Local de Ibiza ha levantado esta madrugada un acta por un posible caso de alquiler turístico ilegal en una vivienda de la ciudad cuyos ocupantes aseguraron haber pagado seis mil euros por una estancia de diez días.

La intervención se produjo después de que varias patrullas acudieran al inmueble tras recibir un aviso a través de la sala 092. Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, el vigilante de seguridad del edificio alertó de que los ocupantes estaban causando molestias por ruido a los vecinos y no atendían sus indicaciones.

A su llegada, los agentes comprobaron que desde el interior del piso se escuchaban conversaciones en un tono elevado. Los policías se identificaron e informaron a los ocupantes del motivo de su presencia. Estos colaboraron con los agentes y facilitaron la documentación relacionada con su estancia.

Durante las comprobaciones, la Policía Local constató que se trataba de un alquiler de corta duración. Los ocupantes explicaron que habían arrendado el inmueble durante diez días, entre el 13 y el 23 de agosto, mediante una empresa que había gestionado la reserva, por un importe total de 6.000 euros.

También aportaron un contrato de subarrendamiento y la información de la que disponían sobre la gestión de la vivienda. Ante estos indicios, los agentes levantaron un acta por posible alquiler turístico ilegal y remitieron toda la documentación al Consell de Ibiza, administración competente para continuar con las actuaciones correspondientes.

El Ayuntamiento de Ibiza señala que esta actuación se suma a las diez denuncias por alquiler turístico ilegal que el Consistorio ha tramitado y hecho públicas durante este año dentro de su estrategia de control de esta actividad. Vila insiste en que continuará actuando contra las viviendas destinadas a uso turístico sin la correspondiente autorización.

Una sanción de casi ochocientos mil euros en otro expediente

El Ayuntamiento también ha recordado otro expediente relacionado con un alquiler turístico ilegal detectado en 2024. La Junta de Gobierno Local acordó el pasado 1 de junio desestimar las alegaciones presentadas e imponer una sanción de 793.443,74 euros después de considerar acreditado el cambio de uso de una vivienda residencial a turístico sin disponer del título habilitante correspondiente.

Según el Consistorio, la normativa balear no permite el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares en la isla de Ibiza. Las infracciones pueden comportar multas de hasta cuatrocientos mil euros en los casos muy graves con reincidencia y de hasta cuarenta mil euros en las infracciones graves.

Además, la legislación urbanística contempla sanciones equivalentes al 75% del valor total de la edificación cuando se acredita un cambio de uso de residencial a turístico sin el título habilitante necesario.