"¡Mil millones de rayos y centellas!": centenares de relámpagos y truenos caen en las Pitiüses en apenas tres horas

Quienes este jueves por la noche miraban el cielo en las Pitiusas pudieron contemplar la potente tormenta eléctrica que, durante apenas tres horas se cernió sobre Ibiza y Formentera. Los relámpagos iluminaban el cielo, que pasaba de la noche al día por unos segundos, y los truenos ensordecían cualquier otro ruido. "¡Mil millones de rayos y centellas!", como diría el Capitán Haddock se cernían sobre las islas.

Un rayo captado desde Platja d'en Bossa, en Ibiza. / M. T.

Según muestra el mapa de rayos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre las 20 y las 23 horas cayeron en las Pitiusas y en el mar que las rodea centenares de rayos. Los primeros se dejaron sentir en la zona noroeste de Ibiza sobre las ocho de la tarde, en la zona de es Amunts y tocando ya con Santa Gertrudis. Había tanto relámpagos de carga negativa (marcados en azul en el mapa) como de carga positiva (en rojo). Los primeros son los que salen de la base de la nube, los más habituales en una tormenta, mientras que los segundos se generan en la parte más alta y de ahí llegan a tierra. Son menos comunes pero son los que más ruido hacen.

Mapa de los rayos descargados sobre Ibiza y Formentera a las 21 horas. / Aemet

A las nueve de la noche se mantenían los rayos en la parte norte de Ibiza y, sobre todo, en Formentera, además del mar más próximo a esta isla. En ese momento es cuando quienes se encontraban en el sur de Ibiza podían ver la tormenta eléctrica sobre es Freus.

A las diez quedaban unos pocos rayos de descarga negativa en el centro de Ibiza, pero se concentraban en la zona sur de Formentera, mientras la tormenta eléctrica continuaba su camino al sureste. A las once, de hecho, el cielo de las Pitiusas estaba completamente limpio y apenas se disntinguían unos cuantos al este de Formentera.