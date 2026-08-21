Ushuaïa Ibiza
Nic Fanciulli celebra su cumpleaños con cuatro B2B
ANTS regresa este sábado a Ushuaïa Ibiza con una de sus citas habituales del verano: el cumpleaños de Nic Fanciulli. El dj británico protagoniza cuatro B2B consecutivos que recorren diferentes vertientes de la música electrónica.
Hot Since 82 comparte cabina con Fanciulli en un encuentro marcado por el house y el tech house británico. Sally C aporta un sonido más crudo, con influencias de house, acid y cultura rave, mientras que Late Replies suma groove y percusión.
El cuarto B2B cuenta con un invitado especial cuyo nombre todavía permanece en secreto. La propuesta encaja con el lema de ANTS para 2026, ‘NO SYSTEM. ONLY SOUND.’, y convierte la celebración en una sesión continua basada en la interacción entre artistas.
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