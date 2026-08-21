Llama la atención: Que la Junta de Personal de la Policía Local de Sant Antoni reconozca que lleva año y medio de conflicto con el equipo de gobierno
Que la Junta de Personal de la Policía Local de Sant Antoni reconozca ahora que lleva año y medio de conflicto con el equipo de gobierno por la reclamación de unos derechos que consideran que les corresponden. Lo anuncian en un comunicado en el que se refieren a cambios normativos y sentencias, pero sin especificar más, y critican que el Ayuntamiento ha decidido no aplicarlas pese a tener derecho a sus beneficios. Además, defienden la actuación de la concejala Neus Mateu y aseguran que el día del eclipse no estaba de fiesta, como denunció el PSOE. Resulta curioso que no explicaran por qué durante el día del fenómeno astronómico, con todo el litoral abarrotado de gente, no había ningún agente en las calles.
El regreso al pasado que sufrieron durante más de dos horas empresarios de la restauración de Santa Eulària la noche del pasado martes, cuando un apagón les dejó sin suministro eléctrico y, por lo tanto, sin poder utilizar toda su maquinaria. Tuvieron que cobrar a la antigua usanza, esto es, apuntando lo consumido a mano, sumando y cobrando cuando se podía en metálico. El problema es que no es el primer apagón que se registra este verano en este núcleo urbano.
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