Llegan las fiestas a Jesús: 50 actividades hasta finales de septiembre

Jesús celebrará sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Jesús con más de medio centenar de actividades dirigidas a todos los públicos entre el 28 de agosto y el 27 de septiembre. El programa, organizado un año más por la Comissió de Festes de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària y el Consell de Ibiza, incluirá propuestas familiares e infantiles, actos religiosos y tradicionales, conciertos y fiestas, comidas populares y actividades deportivas y culturales.

Las fiestas comenzarán el viernes 28 de agosto con una jornada deportiva de 3x3 de baloncesto y fútbol, seguida de una parrillada acompañada de música y una entrega de premios. Al día siguiente tendrá lugar la tradicional fonyada de raïm, además de actividades infantiles, una fiesta popular con Sa Colla de l'Horta y una ballada, cantada i sonada pagesa.

La programación también contará con distintas propuestas que combinarán la actividad física y el ocio al aire libre, desde caminatas por diferentes puntos del municipio hasta clases de baile, talleres de acrobacias o un campeonato de tiro al plato. Entre ellas figura la ruta a Cala d'Espart del sábado 5 de septiembre, una excursión de 9 kilómetros y unas tres horas de duración, de dificultad media y dirigida a adultos y jóvenes a partir de 12 años.

Inscripciones previas

La cultura y la creatividad estarán presentes con actividades como el torneo de ajedrez, para el que será necesaria inscripción previa a través del correo amics.escacs.eivissa@gmail.com; el X Taller de Scrap, con inscripción mediante la cuenta de Instagram @ruth_scrap_ibiza, y la presentación del libro 'Vendes i pous, Jesús i es Puig de en Valls', de Josep Joan i Marí, 'Pep Xomeu', que contará con la presencia del autor y el editor en el Centro Cultural de Jesús.

La cultura popular tendrá también un espacio destacado con la actuación de los Danzantes y Dulzaineros de Gallur, de Zaragoza, junto a Sa Colla de l'Horta, dentro del XXVIII Festival Folklòric d'Eivissa Mare Nostrum.

Los más pequeños y los jóvenes podrán participar en una amplia variedad de propuestas, entre ellas la jornada de 'Joves al Carrer', la XI Gincana Infantil, los juegos gigantes de Jugueroix, castillos hinchables, la fiesta de la espuma y diferentes talleres infantiles y juveniles.

Música: un eje principal

La música será otro de los ejes de las fiestas, con una programación que combinará distintos estilos y propuestas para públicos diversos. La plaza de Jesús acogerá actuaciones como el tributo a Estopa de Partiendo la Pana, Los Corleone, el grupo mallorquín Sull, Arredefolk, Hombre 80 o el concierto conjunto de Ethernal Echoes y la Banda Municipal de Santa Eulària. También habrá sesiones de DJ, música popular y propuestas dirigidas especialmente al público joven, como 'Ritmo Ibiza', una fiesta de reguetón y tecno latino que se celebrará el 4 de septiembre para despedir el verano.

El 8 de septiembre, día grande de las fiestas, la programación estará centrada en la tradición y la música. Entre los actos previstos figura la misa mayor, presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, seguida de la procesión de la Virgen y el baile tradicional, con la participación del Cor des Pla de Jesús y Sa Colla de l'Horta. La celebración continuará con el desfile de carros y motos antiguas y talleres para niños y jóvenes.

La jornada contará asimismo con el concierto 'Entre bandas sonoras y pasodobles', a cargo de la Banda Municipal de Música de Santa Eulària, y posteriormente con los conciertos Que te quiten lo bailao y Hombre 80, que cerrarán el día grande de la parroquia.

Prevención conductas machistas

Durante estas fiestas también estará presente la iniciativa Respecte i punt, cuyo objetivo, según señala la organización, es sensibilizar a la población sobre las violencias contra las mujeres e informar de los recursos existentes de protección y atención social destinados a mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.

Para ello, se repartirá material informativo entre los restaurantes y bares próximos a la plaza de Jesús para que sea colocado en puntos visibles de los establecimientos, tanto en las salas comunes como en los baños. El material está disponible en castellano, catalán, inglés y alemán con el fin de llegar al máximo de población.

Además, los días 3 y 4 de septiembre, coincidiendo con los conciertos organizados en horario de tarde-noche, se instalará un punto informativo con el objetivo de sensibilizar y prevenir las conductas o agresiones machistas o LGTBIQA+ fóbicas que puedan producirse. El espacio contará con personal formado y difundirá la campaña municipal Respecte i punt.