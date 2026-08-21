El Ibiza Tanit Festival reivindica el legado femenino de la isla con dos jornadas en Sa Punta des Molí

El Ibiza Tanit Festival celebrará los próximos 5 y 6 de septiembre su cuarta edición en el Espai Cultural Sa Punta des Molí, en Sant Antoni. Organizado por la Asociación Diosa Tanit Ibiza, el encuentro propone dos jornadas de divulgación, arte, talleres y actividades para acercar al público la figura de Tanit y poner en valor el legado femenino de Ibiza.

Bajo la dirección de Flor María Torres Larraguibel, presidenta de la asociación organizadora, el festival nació con el propósito de honrar a Tanit, diosa protectora de Ibiza, y reivindicar su legado histórico y simbólico. La cita coincide con el Día Mundial de la Diosa, que se celebra internacionalmente el primer domingo de septiembre, y amplía su mirada hacia el papel de la mujer ibicenca como guardiana y transmisora de tradiciones.

“Ibiza posee un extraordinario legado femenino que merece ser investigado, preservado y compartido. Con el festival queremos crear un espacio que nos permita mirar hacia la historia de la isla, reconocer a las mujeres que han contribuido a transmitirla y acercar ese legado a las nuevas generaciones”, señala Flor Torres.

Primera jornada, sábado 5 de septiembre

La primera jornada, el sábado 5 de septiembre, se celebrará de 10.30 a 19 horas y estará dedicada al Día Internacional de la Mujer Indígena. La programación reunirá propuestas vinculadas a la tierra, la orfebrería, la gastronomía y la cultura, a través de talleres, ponencias, conversaciones y manifestaciones de la tradición local. El festival contará además con la participación y el apoyo de la Colla de Portmany.

Entre las protagonistas de esta primera jornada estará la doctora Frida Hernández Ojeda, mexicana residente en Ibiza, doctora cum laude en Estudios Feministas y de Género, investigadora y docente especializada en violencia de género y derechos humanos de las mujeres. Hernández Ojeda ofrecerá la charla 'Mujeres Originarias, Saber y Divinidad', en la que abordará el papel de las mujeres de culturas ancestrales en el sostenimiento de sus comunidades.

Ese mismo día, la psicóloga ibicenca Noemí Tur Mayans, experta en meditación, guiará al público a través de 'La mujer ibicenca a lo largo de la historia', una visualización concebida como un recorrido por la memoria femenina de la isla.

Terracota de la diosa Tanit. / JOAN COSTA

Segunda jornada, 6 de septiembre

El domingo 6 de septiembre, de 18 a 22.30 horas, Tanit se convertirá en el eje central de la programación coincidiendo con el Día Mundial de la Diosa. La jornada combinará divulgación, talleres, conversaciones, expresiones artísticas y música para acercar al público tanto a la dimensión histórica y cultural de Tanit como a las interpretaciones contemporáneas que continúa inspirando.

Para esta celebración viajarán a Ibiza dos invitadas especiales: Maite Sarrió, doctora en Psicología y doctora honoris causa por Northern International University, mentora especializada en liderazgo consciente, círculos de mujeres y empoderamiento femenino; y Sandra Román, periodista, investigadora y escritora dedicada desde hace más de veinte años al estudio de los arquetipos femeninos y las antiguas tradiciones vinculadas a la Diosa.

Uno de los momentos destacados será el conversatorio '¿Quién es Tanit para mí?', que reunirá distintas voces vinculadas a la Diosa para compartir qué representa Tanit y de qué manera sigue presente en el imaginario y la cultura de Ibiza.

El arte tendrá también un papel relevante. El Concurso de Pintura 'Retratos de Tanit' ha recibido 48 obras, de las que se seleccionarán las piezas que formarán parte de una exposición abierta en Sa Punta des Molí del 1 al 6 de septiembre. El jurado estará integrado por Aida Miró, Antonio Villanueva y Melinda Balis. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 6 dentro de la programación del festival. El Ibiza Tanit Festival cuenta con el patrocinio de las concejalías de Cultura y de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Antoni, así como con el apoyo y la participación de la Colla de Portmany.