La falta de luz se enquista en Platja d’en Bossa más de cuatro años: casi 40 farolas no funcionan

La falta de iluminación en varios puntos de Platja d’en Bossa, tanto de Vila como de Sant Josep, lleva años generando quejas. Las incidencias comunicadas a través de la Línea Verde reflejan un aumento progresivo del número de farolas averiadas, hasta acercarse actualmente a las 40, según el recuento realizado por un vecino que transita a diario por la zona. Algunas de estas luminarias funcionan mediante placas solares y se encuentran en un recorrido muy frecuentado por residentes, trabajadores, deportistas y turistas.

Los avisos consultados muestran que el número de puntos de luz fuera de servicio ha ido creciendo con el tiempo. Una incidencia registrada en septiembre de 2024 ya alertaba de entre diez y doce farolas solares que no funcionaban en este tramo. En diciembre de ese mismo año se presentó una nueva queja en la que se advertía de que entre diez y doce continuaban apagadas.

El vecino que comunicó aquella incidencia señalaba que por la zona pasa mucha gente a primera hora de la mañana para practicar deporte o acudir a su puesto de trabajo. Advertía además de que, con menos horas de luz durante el invierno y los establecimientos hoteleros cerrados, algunos puntos junto al mar quedaban prácticamente sin iluminación.

Un intento de violación el verano pasado

La preocupación por la falta de iluminación en este entorno ya había trascendido además al ámbito de la seguridad. En septiembre de 2025, una mujer denunció una agresión sexual ocurrida de madrugada en el paseo marítimo de Platja d’en Bossa. Según informó entonces la Policía Nacional, un hombre abordó a la víctima y la coaccionó para que fuera hasta la playa, donde le realizó tocamientos. La mujer logró escapar cuando unos turistas se aproximaron a la zona. Tras aquel episodio, vecinos del entorno volvieron a señalar la oscuridad de determinados tramos del paseo, donde varias farolas solares llevaban tiempo sin funcionar, como uno de los factores que incrementaban su sensación de inseguridad durante la noche y la madrugada. El suceso se produjo en torno a las 5.30 horas y movilizó tanto a la Policía Local como a la Policía Nacional, que se hizo cargo de la investigación

"Hay muchos trabajadores que van a los hoteles y a los locales de Platja d’en Bossa. Ves a muchísima gente en patinete y con el uniforme del sitio en el que trabaja", relata el vecino con preocupación.

Quejas archivadas

La incidencia fue registrada por el Ayuntamiento de Ibiza en diciembre de 2024 con el compromiso de intentar solucionarla "en breve". Sin embargo, el 30 de abril de 2025 se archivó. En la respuesta municipal se indicaba que, debido a una "optimización en la herramienta", se habían archivado todas las incidencias recibidas hasta el 31 de marzo y se pedía a los usuarios que volvieran a comunicar aquellas que continuaran sin resolverse.

Las quejas continuaron. El 7 de abril de 2025 se registró otro aviso en la zona, esta vez indicando que ya eran 21 las farolas que no funcionaban. "Cada vez hay más oscuridad por este paseo", señalaba el texto, que recalcaba que se trata de un camino frecuentado por numerosos deportistas.

Solo una de ocho farolas

Los problemas han vuelto a ser comunicados este verano. Una incidencia presentada el pasado 1 de agosto en el carrer d’Algarb advertía de que, de un grupo de ocho farolas solares, únicamente una se encontraba en funcionamiento. El Ayuntamiento respondió el 6 de agosto que la incidencia quedaba "inicialmente aplazada" y que, debido a su carácter, no podía garantizar cuándo comenzaría a gestionarse su resolución. La administración aseguraba, no obstante, que esperaba solucionarla "en el menor plazo de tiempo posible".

Pocos días después, el 13 de agosto, se presentó un nuevo aviso relacionado con el alumbrado público. En las observaciones, el usuario aseguraba que ya eran 32 las farolas que no funcionaban. La respuesta municipal, fechada al día siguiente, volvió a indicar que la actuación quedaba aplazada y que no era posible concretar cuándo comenzaría a gestionarse.

El vecino destaca también un tramo situado después del hotel Torre del Mar en dirección a Platja d’en Bossa, que discurre pegado al mar, sin separación física. Según explica, durante el verano parte de la iluminación procede de los establecimientos cercanos, pero en invierno, cuando algunos hoteles cierran, la zona puede quedar prácticamente a oscuras. "Al lado está el mar. Cualquier día alguien se puede caer. Si es un paseo público, debería haber al menos algunas farolas que iluminen ese punto", sostiene.

La sucesión de avisos permite constatar, al menos, que las quejas por el alumbrado público en este entorno no son nuevas. Desde septiembre de 2024 se registran incidencias que describen tramos con numerosas luminarias apagadas y una creciente sensación de oscuridad en zonas muy utilizadas para caminar o hacer deporte.

La situación cobra especial relevancia durante el verano, cuando Platja d’en Bossa registra una elevada afluencia de visitantes y trabajadores y buena parte de los desplazamientos se producen durante la noche.

Respuesta del Ayuntamiento de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza asegura ser consciente de las necesidades de esta zona y ya trabaja en el procedimiento administrativo para renovar el alumbrado del paseo de Platja d’en Bossa. Según ha trasladado el cuarto teniente de alcalde, Jordi Grivé, está prevista la sustitución de todas las luminarias solares del paseo, unas 40 en total.

"Somos conscientes de las necesidades de esta zona, por lo que ya se está trabajando en el procedimiento administrativo pertinente", explica el Consistorio, que calcula que los trabajos podrían comenzar entre septiembre y octubre. Desde el Ayuntamiento precisan que esa cifra de unas 40 luminarias corresponde al conjunto de puntos de luz del paseo que está previsto sustituir y no supone una confirmación de que todas ellas se encuentren actualmente averiadas. En paralelo, el Ayuntamiento ha culminado recientemente la renovación de 1.475 luminarias del municipio por nuevos modelos LED de alta eficiencia, diseñados para resistir ambientes marinos. El nuevo sistema incorpora además telegestión y control inteligente, permite reducir el consumo energético y utiliza una luz cálida de 3.000 K.

La situación afecta también a tramos situados en el término municipal de Sant Josep. Diario de Ibiza ha solicitado información a este Ayuntamiento para conocer el estado de las farolas de su competencia, las actuaciones previstas y los posibles plazos de reparación, pero una portavoz del Consistorio declinó contestar hasta que tengan más detalles.