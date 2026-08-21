Miles de barcos sobre la posidonia en Ibiza y Formentera, pero solo dieciocho actas

El Servicio de Vigilancia de Posidonia del Govern balear detectó durante 2025 un total de cuatro mil ochocientas trece embarcaciones fondeadas sobre praderas de Posidonia oceanica en Ibiza y Formentera. Sin embargo, durante ese mismo periodo solo se levantaron dieciocho actas por infracciones relacionadas con el fondeo ilegal: quince en Ibiza y tres en Formentera.

La cifra equivale aproximadamente a un acta por cada doscientas setenta embarcaciones infractoras, apenas el 0,37% del total, según los datos de la Dirección General de Medio Natural del Govern balear analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation.

Estos datos se incorporarán al Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, actualmente en fase de elaboración y financiado íntegramente por el Consell de Ibiza. Por primera vez, el Observatorio de Sostenibilidad ha incluido en su análisis el número de actas levantadas, lo que permite comparar las irregularidades detectadas por el servicio de vigilancia con las actuaciones administrativas emprendidas.

El hecho de que se levantaran menos de una veintena de actas ante las tres mil cuatrocientas sesenta y ocho embarcaciones identificadas sobre posidonia en Ibiza y las mil trescientas cuarenta y cinco detectadas en Formentera pone de manifiesto, según la organización, la necesidad de reforzar la dotación de agentes de Medio Ambiente, los únicos habilitados para iniciar este tipo de actuaciones.

La directora de Ibiza & Formentera Preservation, Inma Saranova, considera que también sería necesario incrementar en Ibiza los medios destinados al Servicio de Vigilancia de Posidonia, encargado de detectar las embarcaciones fondeadas sobre este hábitat protegido y solicitar su desplazamiento.

“Después de siete años de protección, en Ibiza y Formentera siguen produciéndose malas prácticas de forma habitual. Lamentablemente, el incremento de los fondeos irregulares detectados no ha venido acompañado de un aumento de los medios destinados a su vigilancia y sanción”, señala Saranova.

Ibiza mantuvo durante dos mil veinticinco el mismo número de embarcaciones del Servicio de Vigilancia de Posidonia que en años anteriores. La dotación de agentes de Medio Ambiente, responsables de levantar las actas, es, según la directora de la entidad, “totalmente insuficiente en vista de las cifras registradas”.

Saranova recuerda además que estos agentes también se encargan de la prevención y el control de los incendios forestales, lo que supone una carga de trabajo especialmente elevada durante la temporada de verano para un número limitado de profesionales destinados en Ibiza y Formentera.

Los fondeos sobre posidonia detectados se duplican en Ibiza

Durante 2025, Ibiza contó con cuatro de las diecinueve embarcaciones del Servicio de Vigilancia de Posidonia desplegadas en el conjunto de Baleares. Estas unidades realizaron un total de veinte mil quinientas veintiocho actuaciones, un 8,8% que las veintidós mil quinientas dos registradas durante 2024.

Del total de actuaciones, dos mil setecientas once fueron informativas, mil quinientas treinta y dos correspondieron a labores de asesoramiento y dieciséis mil doscientas ochenta y cinco consistieron en comprobaciones destinadas a revisar la posición de las anclas y de las cadenas.

Tras estas inspecciones, tres mil cuatrocientas sesenta y ocho embarcaciones tuvieron que desplazarse por encontrarse fondeadas sobre posidonia, más del doble que las mil setecientas diecinueve registradas durante 2024.

Según la información recabada por el Observatorio de Sostenibilidad, este incremento se explica, en parte, por la incorporación al dispositivo de inspección de nuevas zonas caracterizadas por una elevada afluencia de embarcaciones. Desde la fundación han valorado positivamente la ampliación de las áreas vigiladas. Las embarcaciones desplazadas representaron el 21,3% de todas las comprobadas en Ibiza, el porcentaje más elevado del conjunto de Baleares.

A continuación se situaron Mallorca, con un 7%; Menorca, con un 5%; y en Formentera, del 2,2%.

En Formentera, la actividad del servicio aumentó de manera considerable durante el último año, al pasar de cuarenta y seis mil setecientas ochenta y cinco actuaciones en 2024 a sesenta y una mil cuatrocientas en dos mil veinticinco.

Al mismo tiempo, el porcentaje de embarcaciones desplazadas respecto al total de las comprobadas se duplicó, al pasar del 1% al 2%.

Mayor control de las infracciones

Pese al incremento de las labores de vigilancia, la coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation, Elisa Langley, considera que los datos ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la aplicación efectiva de las medidas destinadas a proteger las praderas de posidonia.

Langley reclama que las labores de información y prevención vayan acompañadas de un mayor control y de una tramitación efectiva de las infracciones cometidas por los responsables de los fondeos sobre las praderas. La presión provocada por las embarcaciones se produce, además, sobre unas praderas que ya muestran signos de deterioro.

Según el Estudio de seguimiento de praderas de posidonia de 2025, elaborado por el GEN-GOB y cofinanciado por Ibiza & Formentera Preservation, las praderas situadas en la bahía de Talamanca, Cala Vedella, sa Conillera, Cala d’Hort, Porroig, Cala Llentrisca y la Xanga presentan signos de degradación ambiental.

De las 18 subestaciones analizadas, únicamente cinco presentaban un estado de conservación aceptable. Las 13 restantes, el 78% del total, fueron clasificadas en estado deficiente o malo.

Ante estos resultados, el Observatorio reclama mantener y reforzar el servicio de vigilancia, aumentar la capacidad de actuación de los agentes de Medio Ambiente y avanzar en la regulación del tráfico de embarcaciones durante los meses de mayor presión turística.