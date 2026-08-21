Dos calles de Platja d’en Bossa estrenarán nueva imagen con una inversión de setecientos cincuenta y cuatro mil euros

Las reiteradas quejas vecinales por la falta de alumbrado en Platja d’en Bossa, un problema que se arrastra desde hace años y que este verano ha vuelto a ser denunciado, llevaron a Diario de Ibiza a ponerse en contacto ayer con el Ayuntamiento de Ibiza. Los avisos registrados llegan a contabilizar hasta treinta y dos farolas sin funcionar, mientras que el Consistorio explicó a este periódico que trabaja en el procedimiento administrativo para sustituir unas cuarenta luminarias solares del paseo, con la previsión de que los trabajos puedan comenzar entre septiembre y octubre.

El Ayuntamiento de Ibiza invertirá setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cinco euros con sesenta céntimos en la reforma de las calles Joan Gamisans y Lluís Sert, en el barrio de Platja d’en Bossa. Las dos actuaciones se ejecutarán con financiación del Pla Estratègic d’Inversions Municipals, conocido como Pla 5, del Consell de Ibiza.

Concejales del Ayuntamiento de Ibiza durante la última reunión. / Ayuntamiento de Ibiza

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, y el concejal Fran Torres presentaron los proyectos a los representantes de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa, a quienes explicaron el alcance de las intervenciones y la planificación prevista.

Renovar espacios urbanos

La reforma de la calle Joan Gamisans contará con un presupuesto de trescientos noventa mil trescientos ochenta y seis euros con cinco céntimos. Según el Consistorio, el proyecto permitirá renovar este espacio urbano y atender una de las reivindicaciones trasladadas por los residentes del barrio.

Por su parte, las obras de la calle Lluís Sert supondrán una inversión de trescientos sesenta y cuatro mil diecinueve euros con cincuenta y cinco céntimos y estarán dirigidas a mejorar la funcionalidad, la seguridad y la calidad del vial.

Ambas actuaciones están incluidas en el convenio del Pla 5 correspondiente al año 2026, suscrito entre el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell Insular. El programa tiene como objetivo financiar proyectos municipales de mejora de los espacios públicos y de las infraestructuras de la isla.

Durante el encuentro con la asociación vecinal, los representantes municipales destacaron que estas inversiones permitirán modernizar las calles, reforzar los servicios públicos y responder a las necesidades planteadas por los vecinos de Platja d’en Bossa.