El Govern centra en Ibiza la restauración de bosques por el elevado riesgo de incendio

La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha actuado sobre 101 hectáreas de pinares de Ibiza afectados por un avanzado proceso de decaimiento provocado principalmente por la sequía y por plagas forestales como Tomicus destruens y Orthotomicus erosus. La isla ha concentrado así la mayor parte de las actuaciones de un proyecto autonómico destinado a mejorar la resistencia de los bosques y reducir el riesgo de propagación de incendios.

Las intervenciones realizadas en Ibiza representan alrededor del 75% de las 134 hectáreas tratadas en el conjunto de Baleares dentro del 'Proyecto de restauración de masas forestales en fase avanzada de decaimiento', que comenzó en diciembre de 2025 y que acaba de dar por finalizado el Govern.

El programa ha contado con una inversión global de 1,7 millones de euros, financiada con fondos procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La conselleria no ha detallado qué parte de esta cantidad corresponde específicamente a las actuaciones desarrolladas en Ibiza.

Trabajos de limpieza y regeneración en una zona de bosque de Ibiza. / CAIB

Según explica el Govern, los trabajos se han concentrado especialmente en zonas con un elevado riesgo de incendio forestal y en masas de árboles deterioradas durante los últimos años por la falta de precipitaciones, los fenómenos meteorológicos adversos, las plagas y las enfermedades forestales.

Pinos secos y debilitados en Ibiza

En el caso de Ibiza, las actuaciones se han desarrollado sobre pinares que se encuentran en una fase avanzada de deterioro. Además de la sequía, el Ejecutivo balear señala la incidencia de los insectos perforadores Tomicus destruens y Orthotomicus erosus, que afectan especialmente a árboles ya debilitados.

Los trabajos han sido ejecutados mediante brigadas forestales y dos retroarañas, maquinaria especializada utilizada para la tala y el procesamiento de los pinos secos. Estos equipos permiten trabajar en terrenos con pendientes pronunciadas y una orografía compleja, donde el acceso con maquinaria forestal convencional puede resultar difícil o incluso inviable.

El empleo de estas máquinas también busca reducir la peligrosidad y el esfuerzo físico que soportan las brigadas forestales durante los trabajos, especialmente cuando se desarrollan con temperaturas elevadas.

Reducir el combustible vegetal

Las intervenciones han permitido, según la conselleria, reducir la cantidad de combustible vegetal y crear discontinuidades dentro de las masas forestales, dificultando de este modo que un eventual incendio pueda propagarse con facilidad. Al mismo tiempo, los trabajos buscan favorecer la regeneración de los bosques afectados por el decaimiento.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, defiende que "la gestión forestal activa es una herramienta fundamental para reducir el combustible vegetal, hacer nuestros bosques más resistentes y disminuir el riesgo de propagación de los incendios forestales".

Simonet ha añadido que "la prevención es un trabajo permanente que hacemos durante todo el año y desde diferentes ámbitos. Continuaremos destinando recursos a gestionar el territorio, actuar sobre las zonas de mayor riesgo y disponer de unos espacios forestales más resilientes y mejor preparados ante los incendios".

Ibiza concentra la mayor parte de las actuaciones

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha señalado que las actuaciones permiten intervenir «de manera planificada sobre masas forestales especialmente vulnerables, reducir la acumulación de biomasa y favorecer su regeneración».

«Trabajamos sobre el territorio con criterios técnicos y priorizando aquellas zonas donde la gestión forestal puede tener un efecto preventivo más importante», ha añadido.

Aunque Ibiza ha concentrado 101 de las 134 hectáreas gestionadas, el proyecto también ha incluido actuaciones en Mallorca y Menorca. En la finca pública de Menut, en Mallorca, se han tratado 21 hectáreas de encinar afectadas por la borrasca Juliette, mientras que en la finca de sa Roca, en Menorca, se ha intervenido sobre 13 hectáreas de vegetación regenerada después del incendio de 1995.

La conselleria enmarca estos trabajos dentro de su estrategia de prevención de incendios y gestión forestal. El Govern recuerda que 2025 terminó con 1.138 hectáreas forestales gestionadas en el conjunto de Baleares, superando por primera vez las 1.000 hectáreas anuales.