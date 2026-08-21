El fuego destruye 120 metros cuadrados de la nave industrial de Deixalles y afecta a todo el material preparado para la venta

El pasado jueves 13 de agosto ardieron 120 metros cuadrados de la nave industrial de la Fundació Deixalles. La coordinadora de la entidad Raquel Martínez explica que seis días más tarde "está todo sin tocar", porque esperan a que los peritos de los seguros acaben de inspeccionar la zona: "Falta uno por venir y no hemos podido iniciar las tareas de limpieza todavía, no nos dan permiso".

Junto con los seguros están haciendo el balance de los daños, "tanto estructurales como en el contenido". Lamenta que el incendio ha arrasado con "todo" su stock: "Nuestro almacén de material que ya había pasado por los talleres y que estaba preparado para la venta se ha perdido. Estamos como quien dice 'con lo puesto'", sostiene la coordinadora. "También el lugar: los diferentes contenedores que teníamos y los espacios de almacenaje están arrasados, incluida la parte estructural del suelo, la pared, etcétera", asevera Martínez.

Los efectos del fuego

"Han venido los investigadores y estamos esperando informes, pero aún no sabemos la causa del incendio", afirma Martínez: "Ayer esperamos a que nos den luz al asunto y eso, efectivamente, ha tenido efectos muy negativos sobre las calles".

DI

"Tendremos que cambiar toda la instalación. Será todo nuevo, porque está todo arrasado...", comenta la coordinadora: "Se cambiará incluso la pared, el suelo, todo. Ahora mismo en la zona de almacenaje y en la zona exterior no tenemos nada: ni techo, ni contenido, ni las cosas guardadas, ni la parte exterior que las guardaba".

Además, asegura que el fuego fue tan virulento que se quemó hasta parte de la fontanería: "Está saliendo un chorro de agua y tenemos que tener todo cerrado. Ahora mismo el mayor perjuicio es que no tenemos agua dentro de la nave, porque se ha estropeado una tubería".

Aun así, explica: "Por lo demás, estamos funcionando internamente, porque la electricidad funciona, y la parte interior de la nave aún se puede utilizar, por lo que tenemos abierto al público y estamos ofreciendo servicios sociales, como los talleres con personas que están en situación de exclusión social y con problemas de salud mental", sigue.

El día de lo ocurrido

"Vivimos el día del incendio con mucha angustia", mantiene Martínez: "El fuego es muy traicionero. No sabes por dónde va a salir y no sabes hasta dónde va a llegar y veíamos peligrar la nave completa".

"Personalmente, justo fue mi semana de vacaciones y estaba fuera de la isla. Me llamaron, por supuesto, y cuando entraron los bomberos yo ya sabía qué estaba pasando". Así, afirma que había dos trabajadores en la nave en ese momento que cuando detectaron que había fuego llamaron al 112: "Evacuaron a los clientes y esperaron a que viniera primero la policía, muy rápidamente, y luego los bomberos, unos 15 o 20 minutos más tarde", detalla. "Por suerte llegaron pronto porque su rápida actuación hizo que no pasara a la nave o a los vecinos colindantes: al final esto es un polígono y estamos todos pegados a las naves de nuestro alrededor y muchas tienen material peligroso dentro", asevera.

Ana Sovan

"Fueron viniendo todos los trabajadores espontáneamente a intentar ayudar, incluso los que estaban fuera de su horario: estuvieron hasta la una y media de la madrugada que los bomberos nos dijeron que nos teníamos que marchar", sigue la coordinadora.

El segundo incendio

De hecho, a la mañana siguiente se volvió a reavivar el fuego: "Se volvió a encender, no en nuestro espacio, sino que el calor residual del suelo hizo que una caseta plástica que estaba pegada por el otro lado de unos vecinos se prendiera. El suelo estaba tan incandescente que, al ser plástico, hizo que prendiera toda entera", justifica Martínez.

El balance definitivo aún no sabe cuándo lo tendrán: "Estamos haciendo evaluación de los daños, pero tenemos que tener un informe oficial. Lo estamos haciendo sobre todo con todo lo que son paredes, suelo, etcétera, que es muchísimo más. Tenemos que juntar los dos informes y tener una cifra". Lo único que tienen ahora mismo de información es de sus propios materiales que es "todo el stock" que tenían a la venta.