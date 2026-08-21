Fiestas en Ibiza: Recursos Hídricos indaga el origen del agua del lago de sa Pedrera pero ve difícil sancionar su uso

La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern ha comenzado a recabar información para tratar de averiguar de dónde salió el agua utilizada para llenar el lago artificial instalado durante la polémica fiesta privada celebrada en sa Pedrera de Can Coix, en Sant Antoni. El organismo autonómico, que depende la conselleria del Mar y Ciclo del Agua, considera que este uso "no debería haberse hecho", especialmente en el actual contexto de sequía, aunque advierte de que será muy difícil imponer una sanción porque el uso ornamental del agua no está expresamente prohibido por la normativa, sino que simplemente no está contemplado en el Plan Hidrológico.

Así lo ha explicado a Diario de Ibiza el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, quien reconoce que el Govern todavía no sabe de dónde procedía el agua transportada hasta la cantera municipal ni qué ocurrió con ella una vez acabada la celebración. "Estamos recabando información", asegura Calafat.

El responsable autonómico recuerda que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece una serie de usos y prioridades y que el Plan Hidrológico actualmente vigente únicamente asigna recursos para abastecimiento, regadío agrícola, consumo doméstico disperso e industria.

"Este uso no está contemplado"

El problema, explica, es que el lago instalado como parte de la escenografía de la fiesta responde a un uso distinto. "En este caso es un uso ornamental en suelo rústico. Este uso no está contemplado", señala.

Pero esa ausencia en el Plan Hidrológico no implica automáticamente que se haya cometido una infracción. "Es uno de esos puntos que no está prohibido como tal, pero tampoco está previsto", resume Calafat. Esa particularidad jurídica complicará cualquier eventual actuación sancionadora.

La investigación se centra ahora, sobre todo, en saber qué agua transportaron los camiones hasta sa Pedrera y de dónde procedía. "Los camiones de agua tienen autorización para distribuir agua para abastecimiento», recuerda el director general, por lo que resulta relevante determinar si se empleó para el lago agua extraída de un pozo con autorización destinada a ese fin.

«Si lo hubiéramos sabido, lo habríamos impedido»

La fiesta de inspiración egipcia celebrada en sa Pedrera de Can Coix había provocado polémica ya antes de su celebración. Diario de Ibiza informó de los preparativos de un evento privado organizado por la firma internacional Van Wyck & Van Wyck y de la espectacular escenografía instalada en unos terrenos de titularidad municipal. El pasado 11 de agosto este periódico llevó a portada que los promotores habían abonado 199 euros de tasa por utilizar el espacio, donde se levantaron, entre otros elementos, una gran pirámide y decorados inspirados en el antiguo Egipto.

Ya antes de la celebración se conoció además que se iba a instalar un lago artificial, y así lo publicó este diario, un elemento que, según explicó luego el Ayuntamiento de Sant Antoni, no figuraba en el proyecto presentado. El Consistorio aseguró que desconocía que se fuera a utilizar esa cantidad de agua para la escenografía.

Recursos Hídricos tampoco tenía conocimiento previo. Calafat asegura que, si la Dirección General hubiera sabido qué se pretendía hacer, habría tratado de evitarlo. "Es el hecho de que esto no debería haberse hecho con agua para abastecimiento, porque precisamente estamos en un contexto de sequía y de falta de agua para el abastecimiento", defiende. "Es un uso que lamentamos que se haya hecho y, de hecho, si lo hubiéramos conocido, lo habríamos impedido".

El director general relativiza, no obstante, el impacto cuantitativo de la actuación sobre el conjunto de los recursos hídricos de la isla. «Tampoco es una cantidad que sea representativa. Es más el hecho de que no debería haberse hecho», insiste.

Ni siquiera existe, por ahora, una cifra oficial sobre el volumen empleado. Calafat ha escuchado estimaciones de 60 y de 120 metros cúbicos, pero insiste en que Recursos Hídricos no ha podido confirmar ninguna. Los organizadores dicen que fueron «menos de 60», pero por las dimensiones del lago conocidas por este diario (850 metros cuadrados por 20 centímetros de profundidad) el volumen fue de al menos 170 toneladas. «Parece ser que llevaron unos seis camiones de agua. No sabemos la procedencia, no la conocemos todavía», precisa.

Sin expediente sancionador

Por el momento, Recursos Hídricos no ha abierto ningún expediente informativo ni sancionador por estos hechos. "Primero porque no tenemos ninguna denuncia", explica Calafat. La Dirección General está actuando de oficio a partir de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, pero reconoce que reconstruir ahora lo ocurrido será complicado. "Vamos a intentar averiguarlo y luego tomaremos decisiones", indica. "Más allá de oficio, estamos buscando, indagando, intentando enterarnos".

El principal obstáculo es la trazabilidad del agua. El lago ya ha desaparecido, los camiones realizaron el servicio hace días y ni el Govern ni, según Calafat, el Ayuntamiento conocen qué empresa suministró el recurso ni desde qué captación se realizó. "No va a ser fácil, porque esto es una actividad que se ha hecho y ya no está", reconoce. "Resulta difícil buscar la trazabilidad de estas cosas".

La responsabilidad, del titular de la captación o del pozo del que se extrae el agua

La responsabilidad, en caso de que finalmente pudiera acreditarse alguna irregularidad, tampoco recaería necesariamente sobre el Ayuntamiento o directamente sobre los organizadores de la fiesta. Calafat explica que quien dispone del título que habilita para utilizar el agua es el titular de la captación o del pozo del que se extrae. De ahí la importancia de localizar el origen del recurso.

"Quien tiene autorización para usar el agua es quien tiene el título habilitante. En este caso sería el titular del pozo desde donde se ha sacado el agua», afirma. Y ahí vuelve a aparecer el principal problema: "Va a ser difícil saber de dónde se ha sacado. Una empresa de camiones tiene autorizado llevar agua para abastecimiento y, en este caso, estos camiones la han llevado a esta fiesta. No será fácil saber de qué pozo ha venido".

Una denuncia con «poco recorrido»

El PSOE anunció esta semana que llevará el caso ante Recursos Hídricos, además de denunciar diferentes aspectos de las fiestas celebradas recientemente en Sant Antoni ante Medio Ambiente, Industria y Costas. Los socialistas han cargado especialmente contra el uso de agua para el lago artificial en un momento de escasez hídrica.

Calafat, sin embargo, anticipa que una denuncia por el mero hecho de haber llenado el lago tendría difícil recorrido sancionador. "Tiene poco recorrido, por cuanto no está prohibido como tal en el Plan Hidrológico. Tampoco está prohibido en el Reglamento del Dominio Público", afirma.

La Ley de Aguas tampoco tipifica específicamente una actuación de estas características. "Es un uso que no está contemplado. Entonces, va a ser difícil sancionar esta actividad", sostiene. Para que pudiera prosperar una actuación administrativa habría que estudiar, entre otras cuestiones, si se produjo algún daño al dominio público hidráulico o al acuífero, algo que el propio director general considera muy complicado de demostrar a posteriori. "Nadie tiene autorizado esto, pero tampoco está expresamente prohibido. Habría que ver si lo que han hecho ha causado un mal al medio, al acuífero. Esto sería muy difícil de demostrar", reitera.

Por eso, Calafat diferencia entre la reprochabilidad de lo ocurrido y sus posibles consecuencias jurídicas. Para Recursos Hídricos, utilizar agua destinada al abastecimiento para crear un lago ornamental en plena situación de escasez es una actuación que no debería repetirse, pero eso no significa necesariamente que la actual normativa permita castigarla.

"Al no ser algo que está prohibido, es difícil perseguirlo", insiste Calafat. "Es más bien cuestionable lo que se ha hecho y hay que analizarlo para que estas cosas no vuelvan a suceder. Pienso que no va a tener demasiado recorrido", concluye sobre el uso del agua para recrear el lago.