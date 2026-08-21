De Fatboy Slim a Tiësto en tres noches totalmente distintas

No hay dos noches iguales. Este fin de semana, [UNVRS] cambia de lenguaje en cada sesión, con tres propuestas que recorren distintas formas de entender una pista de baile.

El sábado es territorio de elrow, que desplegará NOWMADS: NEW WORLD, una escenografía futurista apoyada en videomapping, visuales inmersivos y personajes digitales. Al frente estará Fatboy Slim, cuyo repertorio entre house, big beat y samples reconocibles encaja con el carácter festivo de la marca. De La Swing, Oden & Fatzo live y US Two figuran también en el cartel.

El domingo, la atención pasa directamente a la cabina. Carl Cox y The Martinez Brothers protagonizan un B2B pensado para desarrollarse sin un guion cerrado, con house, techno, percusión y groove. PAUZA añadirá su lectura afrocubana del género.

El lunes, Tiësto toma el relevo con una sesión capaz de conectar diferentes etapas de su carrera. KI/KI y Paige Tomlinson amplian el espectro sonoro con trance, acid, techno, electro y breakbeat, en una de las últimas citas del neerlandés esta temporada.