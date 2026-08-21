[UNVRS]
De Fatboy Slim a Tiësto en tres noches totalmente distintas
Elrow, un B2B imprevisible y un recorrido por más de tres décadas de electrónica dibujan una programación sin una única fórmula
No hay dos noches iguales. Este fin de semana, [UNVRS] cambia de lenguaje en cada sesión, con tres propuestas que recorren distintas formas de entender una pista de baile.
El sábado es territorio de elrow, que desplegará NOWMADS: NEW WORLD, una escenografía futurista apoyada en videomapping, visuales inmersivos y personajes digitales. Al frente estará Fatboy Slim, cuyo repertorio entre house, big beat y samples reconocibles encaja con el carácter festivo de la marca. De La Swing, Oden & Fatzo live y US Two figuran también en el cartel.
El domingo, la atención pasa directamente a la cabina. Carl Cox y The Martinez Brothers protagonizan un B2B pensado para desarrollarse sin un guion cerrado, con house, techno, percusión y groove. PAUZA añadirá su lectura afrocubana del género.
El lunes, Tiësto toma el relevo con una sesión capaz de conectar diferentes etapas de su carrera. KI/KI y Paige Tomlinson amplian el espectro sonoro con trance, acid, techno, electro y breakbeat, en una de las últimas citas del neerlandés esta temporada.
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