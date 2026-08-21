Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrofiesta egipciaProtesta trabajadores AenaTemporal en IbizaEducación en Ibiza
instagramlinkedin

Famosos

Dua Lipa confirma su amor por Ibiza: "No hay verano sin tocar mi isla favorita al menos una vez"

La cantante comparte imágenes de sus vacaciones junto a su familia y amigos antes de celebrar sus 31 años

Dua Lipa nuevamente de vacaciones en Ibiza.

Dua Lipa nuevamente de vacaciones en Ibiza. / Instagram Dua Lipa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Dua Lipa ha vuelto a dejar claro cuál es su destino favorito para el verano. La cantante ha compartido en Instagram varias imágenes de sus vacaciones en Ibiza junto al texto: "No hay verano sin tocar mi isla favorita al menos una vez".

Dua y Rina Lipa disfrutando del sol pitiuso.

Dua y Rina Lipa disfrutando del sol pitiuso. / Instagram Dua Lipa

En la publicación, la artista aparece disfrutando de varios planes en las Pitiusas: jornadas en el mar a bordo de un yate, almuerzos en restaurantes de playa, momentos de sol en Formentera, baile y mucha cocina mediterránea, una de los grandes protagonistas de su escapada.

La cantante ha estado acompañada durante estos días por su hermana Rina, su hermano Gjin, la cantante y compositora estadounidense Emily Warren y otros amigos, con quienes ha compartido algunos de los momentos de relax que ha mostrado a sus seguidores.

Dua Lipa junto a sus hermanos.

Dua Lipa junto a sus hermanos. / Instagram Dua Lipa

La visita llega además en una fecha muy especial para la artista. Dua Lipa cumple 31 años este 22 de agosto, y no es la primera vez que elige Ibiza para celebrar o disfrutar de los días previos a su cumpleaños. Año tras año, la cantante nacida en Londres comparte imágenes de sus vacaciones en la isla y refuerza su vínculo con las Pitiusas.

Noticias relacionadas y más

Con esta nueva publicación, Dua Lipa vuelve a confirmar que Ibiza ocupa un lugar privilegiado en su calendario estival y, como ella misma ha resumido, no hay verano completo sin pasar al menos una vez por su "isla favorita".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
  2. Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep
  3. Multan con sólo 300 euros a un propietario por cambiar la cerradura para echar a su inquilino en Ibiza
  4. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  5. El lago de la fiesta egipcia se llenó de agua cuando la normativa de Sant Antoni pide «evitar llenar piscinas» durante la prealerta por sequía
  6. Fiestas en Ibiza: El lago artificial de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera requirió al menos 170 toneladas de agua
  7. La Policía Local de Sant Antoni reconoce que la guerra con el Ayuntamiento lleva un año y medio abierta
  8. La Aemet avisa de tormentas intensas en Baleares, pero Ibiza queda de momento sin alertas

Dua Lipa confirma su amor por Ibiza: "No hay verano sin tocar mi isla favorita al menos una vez"

Dua Lipa confirma su amor por Ibiza: "No hay verano sin tocar mi isla favorita al menos una vez"

Esperas de 12 horas y profesionales que "no pueden más": las Urgencias del hospital de Ibiza, en "situación límite", denuncia el Satse

Esperas de 12 horas y profesionales que "no pueden más": las Urgencias del hospital de Ibiza, en "situación límite", denuncia el Satse

Dos calles de Platja d’en Bossa estrenarán nueva imagen con una inversión de setecientos cincuenta y cuatro mil euros

Dos calles de Platja d’en Bossa estrenarán nueva imagen con una inversión de setecientos cincuenta y cuatro mil euros

Vecinos de Ibiza cargan contra el proyecto de reubicación del Mercat Nou: "No nos oponemos a una modernización, sino a que se cambie de ubicación"

Vecinos de Ibiza cargan contra el proyecto de reubicación del Mercat Nou: "No nos oponemos a una modernización, sino a que se cambie de ubicación"

"¡Mil millones de rayos y centellas!": centenares de relámpagos y truenos caen en las Pitiüses en apenas tres horas

La falta de luz se enquista en Platja d’en Bossa más de cuatro años: casi 40 farolas no funcionan

La falta de luz se enquista en Platja d’en Bossa más de cuatro años: casi 40 farolas no funcionan

Miles de barcos sobre la posidonia en Ibiza y Formentera, pero solo dieciocho actas

Miles de barcos sobre la posidonia en Ibiza y Formentera, pero solo dieciocho actas

El Consell y la Federación Hotelera insisten en que el turismo familiar en Ibiza no está en peligro: "Hay que buscar a las familias que puedan venir a los hoteles de cuatro o más estrellas"

El Consell y la Federación Hotelera insisten en que el turismo familiar en Ibiza no está en peligro: "Hay que buscar a las familias que puedan venir a los hoteles de cuatro o más estrellas"
Tracking Pixel Contents