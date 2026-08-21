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Dua Lipa confirma su amor por Ibiza: "No hay verano sin tocar mi isla favorita al menos una vez"
La cantante comparte imágenes de sus vacaciones junto a su familia y amigos antes de celebrar sus 31 años
Dua Lipa ha vuelto a dejar claro cuál es su destino favorito para el verano. La cantante ha compartido en Instagram varias imágenes de sus vacaciones en Ibiza junto al texto: "No hay verano sin tocar mi isla favorita al menos una vez".
En la publicación, la artista aparece disfrutando de varios planes en las Pitiusas: jornadas en el mar a bordo de un yate, almuerzos en restaurantes de playa, momentos de sol en Formentera, baile y mucha cocina mediterránea, una de los grandes protagonistas de su escapada.
La cantante ha estado acompañada durante estos días por su hermana Rina, su hermano Gjin, la cantante y compositora estadounidense Emily Warren y otros amigos, con quienes ha compartido algunos de los momentos de relax que ha mostrado a sus seguidores.
La visita llega además en una fecha muy especial para la artista. Dua Lipa cumple 31 años este 22 de agosto, y no es la primera vez que elige Ibiza para celebrar o disfrutar de los días previos a su cumpleaños. Año tras año, la cantante nacida en Londres comparte imágenes de sus vacaciones en la isla y refuerza su vínculo con las Pitiusas.
Con esta nueva publicación, Dua Lipa vuelve a confirmar que Ibiza ocupa un lugar privilegiado en su calendario estival y, como ella misma ha resumido, no hay verano completo sin pasar al menos una vez por su "isla favorita".
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