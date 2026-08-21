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Detenido en Sant Antoni con el maletero lleno de objetos robados en una vivienda: ropa, bolsos y maletas valorados en 120.000 euros

La Guardia Civil localiza en el coche del detenido objetos vinculados a un robo en una vivienda

Objetos recuperados.

Objetos recuperados. / G.C.

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Sant Antoni a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 18 de agosto, cuando una patrulla de la Guardia Civil, en un servicio rutinario, interceptó un vehículo cuyo conductor comenzó a actuar de forma sospechosa al percatarse de la presencia de los agentes, según ha informado en una nota el Cuerpo Armado.

Durante la inspección del coche, los guardias civiles observaron en el maletero cuatro cajas de grandes dimensiones. Al comprobar su contenido, encontraron efectos personales y objetos de elevado valor, entre ellos prendas de vestir, bolsos de reconocidas marcas y maletas de viaje. Según ha informado la Guardia Civil, el valor total de los efectos intervenidos supera los 120.000 euros.

Tras realizar las comprobaciones correspondientes, los agentes determinaron que parte de los objetos recuperados coincidían con los efectos denunciados como sustraídos en un robo cometido en una vivienda. Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo al hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza y lo puso a disposición de la autoridad judicial competente.

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La investigación continúa abierta para determinar la posible relación del detenido con otros hechos delictivos cometidos recientemente en Ibiza, así como para averiguar la procedencia del resto de los efectos intervenidos y poder devolverlos a sus legítimos propietarios.

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