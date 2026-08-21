El Consell y la Federación Hotelera insisten en que el turismo familiar en Ibiza no está en peligro: "Hay que buscar a las familias que puedan venir a los hoteles de cuatro o más estrellas"

Existe la percepción entre la población de Ibiza de que el modelo turístico de la isla está cambiando, pero a peor. La subida de precios generalizada; el aumento de categoría de los hoteles, que suman estrellas con el objetivo de atraer a un cliente de mayor poder adquisitivo; y la etiqueta de adults only (solo para adultos), que cada vez está en más establecimientos, son elementos que pueden estar teniendo un efecto negativo sobre el turismo familiar, el de clase media que ha disfrutado Ibiza durante muchos años, y acabar sustituyéndolo por un turismo enfocado al lujo y el ocio nocturno. Sin embargo, esta opinión no es unánime: desde el Consell de Ibiza y la Federación Empresarial Hotelera sostienen e insisten en que el turismo familiar no está en peligro, ni mucho menos, sino que lo que está viviendo Ibiza es una evolución de la oferta.

Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, mantiene que "el modelo turístico que vemos desde el Consell de Ibiza no ha cambiado". Asegura que el turismo familiar es "esencial" y que de ahí vino la creación de Ibiza Family Moments, una estrategia basada en un club de producto con una oficina técnica que está dedicada a "potenciar" este tipo de turismo. "Nuestra apuesta como Consell y nuestra promoción es clara: buscar y seguir manteniendo el turismo familiar", recalca Costa, quien afirma que aunque "es verdad que hay muchas quejas, si vamos a los números reales este turismo representa un 25% del total de todos los segmentos turísticos que llegan a la isla".

Este turismo, según el director insular, interesa porque "tiene una estancia media más alta que el resto y un gasto medio muy elevado", aunque comenta que está más definido en la zona este de la isla. Menciona el "éxito" de Santa Eulària como el que se intenta replicar en el resto de la isla. Y añade que el 60% de las familias "son repetidoras", un "dato fantástico".

Familias en una playa de Santa Eulària / JA RIERA

Respecto al encarecimiento de la estancia en los hoteles para los turistas y el aumento de estrellas que muchos establecimientos han aplicado, señala: "Es verdad que algunos hoteles tradicionalmente familiares, al cambiar de propiedad, han buscado otro perfil de cliente y se han hecho Only Adults". Pero les "consta" en el Consell que algunos empresarios están ya "arrepintiéndose" porque trabajar solo con un segmento no da "la rentabilidad que se pensaban".

Por su parte, Santiago García, gerente de la Federación Hotelera, mantiene una opinión similar a la del Consell: "No hablaría tanto de cambio de modelo ni de desaparición del turismo familiar sino de que la oferta está evolucionando y hay una mayor segmentación. Que un alojamiento se posicione como adult only o enfocado a familias es una decisión empresarial que responde al posicionamiento y características del establecimiento".

Explica que un hotel familiar tradicional necesita "espacios amplios, zonas comunes, parques, piscinas, espacios para actividades y espectáculos". Y considera importante no asociar directamente el aumento de categoría de un establecimiento con que las familias "no sean bienvenidas".

"El turismo familiar continúa representando una parte de la demanda que tiene Ibiza y es muy importante y estratégico". Por otro lado, comenta que "es verdad" que hay zonas que se asocian más a turismo de ocio y enfocado a adultos, pero que muchas otras siguen teniendo un perfil "claramente" familiar, como "la zona norte, la cala de Sant Vicent, Portinatx...".

Santiago García, gerente de la Federación Hotelera / Fehif

Luchar para posicionar el turismo familiar como uno de los principales para Ibiza

Costa repite que para el Consell, el turismo familiar es "esencial" y que están "luchando" para que se posicione como uno de los primeros segmentos: "Quisiéramos que fuera un 40%", detalla. No obstante, dice que la isla, por el "rumbo que ha tomado en cuanto al sector", no tiene precios competitivos frente a otros destinos, por lo que ahora "toca, en vez de buscar a la familia que antes podía ir al hotel de dos o tres estrellas, buscar a la que puede venir al de cuatro estrellas y superior". "Que también existe", recalca. "Esa es la clave".

El director insular no considera que los segmentos turísticos del lujo y el ocio nocturno representen una amenaza para el familiar. Al contrario, los considera complementarios: "El [sector] del lujo tiene un volumen X, que es prácticamente siempre el mismo. No hay mucho donde rascar". Costa valora la posibilidad de disfrutar de la diversidad de la isla, cada visitante a su manera: "Unos pueden venir de fiesta, otros a hacer deporte y otros a disfrutar en familia sin tener que escuchar ningún tipo de ambiente musical si no quieren". "Cualquier tipo de turista que viene a la isla es complementario", añade.

"Si nos hemos posicionado como una isla con precios más elevados, tenemos que buscar unos targets de mercado que puedan permitírselo" Juan Miguel Costa

García, por su parte, cree que los empresarios turísticos "se están adaptando a lo que pide el mercado" y que cada hotel "opta por un modelo en función de sus características y estrategia". Cree que en Ibiza, "pueden caber distintos modelos y enfoques" y que ninguno tiene por qué ser "excluyente". "Tener diversidad en la oferta enriquece el destino", prosigue.

El director insular ni siquiera contempla la posible pérdida del turismo familiar: "Ese posicionamiento no lo contemplo. No es algo en lo que trabajemos porque no es algo que creo que pueda pasar. Obviamente, sería un paso atrás, pero no es lo que de ninguna manera buscamos. Es con el que empezamos y nos ha dado siempre un muy buen equilibrio, el turismo de clase media y el familiar".

Está de acuerdo en que la subida de precios puede afectar a las familias que solían venir con un poder adquisitivo más bajo, precisamente, aquellas de clase media. "Hay otros destinos que tienen unos precios más asequibles y hay un perfil dentro del turismo familiar que se decide por unas vacaciones más económicas. Pero también hay un perfil que tiene un poder adquisitivo mucho más alto y que puede venir a Ibiza sin ningún tipo de problema. Este es el que estamos intentando atacar", explica el director insular de Turismo sobre el objetivo de la promoción: "Si nos hemos posicionado como una isla con precios más elevados, tenemos que buscar unos targets de mercado que puedan permitírselo".

"Hay que buscar segmentos que puedan permitirse los precios que tenemos en Ibiza" Juan Miguel Costa

Ante la pregunta de si está sobre la mesa recuperar el segmento de familias con menor poder adquisitivo, Costa responde que "está sobre la mesa poder recuperar cualquier target de turismo familiar, pero tenemos que saber las cartas con las que jugamos". Comenta que el Consell no puede entrar en la estrategia del sector y que "si se está posicionando así es porque está vendiendo". Y que en el momento que no venda, "seguro que los precios bajarán". "Hay que jugar con estas cartas y buscar segmentos que puedan permitirse los precios que tenemos en Ibiza", repite.

García es más optimista con respecto a las familias, aunque contradice ligeramente a Costa: "Obviamente, el efecto del precio es relevante. El cambio de categoría de hoteles puede hacer que algunas personas decidan cambiar de establecimiento por un tema económico, pero yo siempre digo lo mismo: la oferta de alojamiento en Ibiza es muy amplia. Por tanto, sigue habiendo muchísimos establecimientos de dos, tres, cuatro estrellas con precios que pueden ser razonables para cualquier familia media".