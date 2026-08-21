El álbum
Una bienvenida a Ibiza con plantas ausentes y deterioradas
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El conocido cartel de ‘Ibiza’ del aeropuerto luce varias zonas sin plantas y un evidente deterioro de su vegetación. Un lector denunció esta situación hace unos días y, salvo que se haya solventado desde entonces, el letrero ofrece a los visitantes una primera imagen descuidada en lo que, como recuerda, «es la puerta de bienvenida» a la isla.
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