Antoni Isidor Marí Marí: «Para avanzar en el jazz hay que ir hacia atrás»

El guitarrista ibicenco Antoni Isidor Marí debuta en el Eivissa Jazz con un sexteto propio y una forma de entender la música atravesada por la filosofía, la improvisación y el diálogo con la tradición. Antoni Isidor Marí Marí (Sant Joan de Labritja, 1999) se estrenará este año en el festival ibicenco con un concierto que tiene algo de regreso, algo de culminación y mucho de declaración de principios. Nacido y criado en la Vénda de Xarraca, el guitarrista se subirá al escenario al frente del Antoni Marí Sextet, acompañado por Oriol Vallès a la trompeta, Gabriel Amargant al saxo tenor, Guillaume Coulbois al piano, Ot Granados al contrabajo y Rubén Bueno a la batería.

Para Marí, el festival no es un escenario cualquiera. Durante años lo vivió desde el otro lado, como público, escuchando a músicos que acabaron formando parte de su educación sentimental y musical. «Será un concierto muy especial. Porque me hace mucha ilusión y porque estoy muy orgulloso de estar ahí», reconoce. Recuerda actuaciones de Norberto Rodríguez, Joan Carles Marí o Pere Navarro, con quien este año también tocará en The Illusions.

Cuando se mudó a Barcelona para estudiar Filosofía, cada verano encontraba en Ibiza mucha música, pero en un ecosistema que no siempre le interesaba. «Sobre todo, rodeada de otro ecosistema, de entretenimiento, que no me interesa», explica. Por eso el Eivissa Jazz se convirtió para él en otra cosa: «Al final del verano había una especie de oasis, una fuente de agua muy fresca, que es este festival de jazz».

De Xarraca al jazz

La relación de Antoni Marí con la guitarra empezó por el camino clásico. No tanto por elección como por contexto. En la isla, explica, hasta hace poco no había clases regladas de música moderna o guitarra eléctrica. «Eso era lo que yo quería hacer: empecé con la guitarra clásica, al principio obligado, pero al cabo de un tiempo me enamoré de ella», cuenta. Esa doble raíz le acompaña todavía. No se define exactamente como guitarrista clásico porque no forma parte de ese circuito, pero sí reivindica lo que esa formación le dio: «La guitarra clásica me inculcó una pasión por el sonido y por el estudio profundo de la música que considero que me acompañará siempre».

En Barcelona encontró la otra parte de la ecuación: la escena de música moderna, los profesores, los músicos y el lenguaje que quería explorar. Allí, mientras estudiaba Filosofía, pudo quitarse «la espina» de no haber estudiado guitarra eléctrica o jazz de manera reglada en la isla.

La filosofía no aparece en su discurso como un adorno intelectual, sino como una forma de mirar la música. Marí reconoce que durante mucho tiempo mantuvo separados ambos mundos, pero ahora intenta tender puentes entre ellos. «Tanto la música como la filosofía son dos cuestiones que me interesan de forma espontánea porque nadie en mi familia se dedicaba a ellas», explica. Para él son prácticas muy distintas: la filosofía se hace en soledad, con libros y aislamiento; la música, especialmente el jazz, nace muchas veces de la inmediatez y de la compañía. Aun así, ambas confluyen en una misma búsqueda. «Considero que la música no es simplemente un entretenimiento o un pasatiempo, sino que creo que toca el tuétano de una reflexión discursiva que también está presente en otras artes», afirma.

Esa es una de las claves de su manera de componer. Marí se pregunta qué le resuena, cuáles son sus referentes y cómo se relaciona con ellos. En esa investigación, filosofía y música dejan de ser compartimentos estancos y pasan a formar parte de un mismo carácter.

En el jazz, Antoni Marí encuentra una idea que le entusiasma: para avanzar hay que ir hacia atrás. Cita a John Coltrane como ejemplo de esa vanguardia que no reniega de la tradición, sino que la revisita para empujarla hacia otro lugar. Habla de ‘Coltrane Plays the Blues’, un disco en el que el saxofonista vuelve al blues cuando ese lenguaje parecía ya desfasado para algunos músicos del bebop. «Es decir, forja la vanguardia mirando hacia el lenguaje del pasado para reflexionar sobre las figuras clave de la Historia», resume. Para Marí, esa conversación con quienes tocaron antes no es exclusiva de la literatura o las artes plásticas. También ocurre en la música instrumental, aunque a veces se olvide porque no hay palabras.

«Siempre que tocamos, lo hacemos con los intérpretes que nos acompañan en ese momento y con los que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida», sostiene.

Un sexteto con margen para la libertad

Después de haber trabajado en formato de trío, Marí llega ahora con un sexteto. Conoce desde hace tiempo a los cinco músicos que le acompañarán y eso, explica, influye directamente en su manera de escribir. Componer no es solo poner notas sobre el papel, sino imaginar cómo sonarán en manos de personas concretas. «El acto imaginativo de escribir una canción no consiste solo en ponerla sobre el papel; es tener presente cómo sonará, quién brillará más, cómo proporcionar a los músicos que la tocarán las herramientas para que lo hagan lo mejor posible», señala.

Se define como sistemático, quizá por «deformación profesional» de filósofo, y le gusta compartir referencias con la banda. Pero también sabe que el jazz, especialmente la música afroamericana, exige improvisación y libertad. «De repente, todo puede cambiar y hay que hacer el esfuerzo de desmontar tu plan y dejarte llevar», apunta.

A Marí le interesa el psicoanálisis, especialmente las lecturas de raíz lacaniana, y prepara una tesis sobre Gilles Deleuze y sus estudios sobre el inconsciente. Le atrae esa zona donde se cruzan lo que uno dice, lo que quiere decir y lo que los demás entienden. Y ese espacio, dice, también existe dentro de una banda.

Para explicarlo recurre a una anécdota del segundo quinteto de Miles Davis. Herbie Hancock contaba que, en mitad de un concierto, Miles le pidió que no tocara the butter notes, «las notas de mantequilla», aunque probablemente se refería a no tocar las notas obvias. El malentendido descolocó al pianista y lo llevó a tocar de una forma más misteriosa. «Cuando haces saltar el significado de lo que está pasando, brotan ideas nuevas», resume Marí. Esa chispa es importante para no olvidar que el jazz, aunque requiera mucho estudio, sigue siendo arte.

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Para su concierto en el Eivissa Jazz ha preparado una hora de música. Parte estará escrita y otra parte quedará abierta a lo que ocurra sobre el escenario. «Es importante que haya jazz escrito, pero el instrumento más importante es la escucha», afirma. Y ahí aparece quizá la frase que mejor resume su forma de entender el oficio: «El oído es más importante que la lógica de la propia música».