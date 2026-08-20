Óscar Rincón, vecino de Jesús, teme que las lluvias vuelvan a inundar su casa ante la inacción del Ayuntamiento: "Se trata de la vida de las personas"

Óscar del Rincón, un vecino de Jesús, está preocupado por si las inundaciones que sufrió su vivienda durante las danas 'Ex Gabrielle' y 'Alice' se repiten en los próximos días debido a las tormentas que podrían llegar a Ibiza a partir de este jueves. El residente en este núcleo de Santa Eulària critica que una tapia corta la vía natural de salida de la lluvia que corre por la ladera de Can Rimbau, por lo que el agua se dirigió hacia su casa y otras dos cercanas.

"Los vecinos de toda la vida dicen que [esta vía] es un paso de unos 20 o 30 centímetros de anchura", indica. Este desagüe natural, de "tres o cuatro metros de longitud", es el límite entre dos parcelas privadas y aclara que uno de los propietarios cerró este cauce.

Estas inquietudes le llevaron a organizar una reunión con la concejala de la parroquia, Francisca Adelina Guasch, y también envió una instancia al Ayuntamiento de Santa Eulària. Hasta el momento, lamenta que sus intentos por conseguir una solución por parte del Consistorio no han tenido respuesta: "Llevamos casi un año y no puede ser que tarden tanto en estudiarlo". Este diario se puso en contacto con el Ayuntamiento y recibió por respuesta que debían realizar comprobaciones para saber en qué punto se encontraba el trámite antes de contestar.

"Nos inundó totalmente la casa"

Del Rincón recuerda que el 30 de septiembre el agua de los intensos chubascos de la tormenta 'Ex Gabrielle' se quedó embalsada en el terreno rústico colindante con su inmueble. Como no había desagüe posible, el caudal terminó por anegar las plantas bajas de su vivienda y las de otras tres casas cercanas: "El agua llegó a la altura de 1,40 metros: nos inundó totalmente la casa". Además, en el caso de este residente en Jesús, también resultó afectado su sótano, que se anegó hasta los 2,10 metros, según recuerda.

Del Rincón indica que ese encuentro con la representante del Ayuntamiento fue en los días siguientes a esta riada. Fue una reunión "in situ, en la calle, y vinieron técnicos municipales", apunta. Agrega que ha escrito a Guasch en diversas ocasiones a partir de entonces para interesarse por los avances de las gestiones y que ella le remite a los responsables de Obras Públicas, que "no se han pronunciado" hasta el momento.

Debido a la alerta ante nuevas danas, él y un vecino tomaron la precaución de reforzar con hormigón y aumentar en "un metro y 20 centímetros" la altura de la valla que separa sus fincas del espacio en el que el agua de las lluvias quedó atrapada en la anterior ocasión. El tiempo les dio la razón, puesto que la tempestad ‘Alice’, ocurrida poco después de 'Ex Gabrielle', no llegó a inundar las plantas bajas de este grupo de casas.

A pesar de ello, este vecino indica que el agua "quedó embalsada varios días y no filtraba por el subsuelo porque el terreno estaba saturado [de recibir chubascos]". Por lo tanto, el caudal acabó encontrando "cualquier pequeña fisura o grieta" y terminó por filtrarse otra vez hacia el sótano de Del Rincón, que tal y como señala: "Los Bomberos estuvieron dos o tres días bombeando sin parar".

Una instancia al Ayuntamiento

Dado que Del Rincón asegura que no obtuvo respuesta de la concejala, a fecha de 13 de febrero redactó una instancia al Ayuntamiento de Santa Eulària para exponer la situación con ayuda de abundantes pruebas fotográficas. En este documento solicitó la "ejecución de las soluciones técnicas que procedan para garantizar la seguridad de las personas y de las viviendas colindantes" en caso de fuertes lluvias.

Sin embargo, esta instancia tampoco ha tenido respuesta por parte del Consistorio. El vecino señala que tampoco pudo ponerse en contacto con los técnicos de vías públicas del Ayuntamiento y que la concejala Guasch le contesta que "lo están estudiando". "Como es una salida de agua que afecta a dos propiedades privadas, a lo mejor el Ayuntamiento no quiere pronunciarse", especula el residente de Jesús. Sin embargo, no entiende la inacción del Consistorio, ya que considera que se trata de "un tema de protección civil, de protección de la vida de las personas".

"Un poco conflictivos"

La comunicación con la persona que Del Rincón asegura que mandó colocar la tapia que evita el desagüe del agua que cae en la zona no es sencilla y afirma que no ha hablado con ella acerca del problema. Aunque se muestra dispuesto a ponerse en contacto con esta persona "antes de que venga la lluvia". Por lo tanto, el vecino desconoce el motivo por el que la propiedad de la finca decidió colocar esta tapia.

Añade que la concejala Guasch se comprometió a dialogar con la propiedad de la finca aunque reconoció que no iba a ser tarea fácil porque. Además, comenta que la representante del Ayuntamiento también aseguró que iba a convocar a todos los vecinos a una reunión. Finalmente, no ocurrió "ni una cosa ni la otra", lamenta este residente en Jesús.

El vecino de Jesús reclama al Consistorio de Santa Eulària que tome medidas en el asunto, ya que su casa "tiene riesgo de que vuelva a inundarse". Además, señala que la Administración tiene "herramientas para actuar en caso de riesgo de inundación y riesgo para las personas", aunque tenga que intervenir en terrenos particulares.