"Nacido para la fiesta, obligado a trabajar": así es el organizador de la polémica fiesta egipcia de Ibiza

La polémica fiesta egipcia celebrada la semana pasada en Ibiza, que ha desatado críticas unánimes por el despilfarro de agua para crear un lago artificial y efímero, ha puesto el foco sobre la familia Van Wyck, organizadores de este evento que se celebró precisamente con motivo del 50 cumpleaños de una integrante del clan.

Van Wyck & Van Wyck es el nombre completo de esta empresa con sede en Nueva York cuya función principal es crear fiestas del más alto copete. Basta echar un vistazo a su lista de clientes para entenderlo: celebridades como Beyoncé, Madonna, Sting, Elton John o Barack Obama y marcas de lujo como Chanel, Hermès y Mercedes-Benz. Cuando uno indaga un poco en las fiestas que han organizado los Van Wyck desde 1999, año de fundación de la empresa, queda la sensación de estar asomándose a un capítulo de 'Sucession', la multipremiada serie de televisión en la que se despedazaban las miserias de una familia de ultrarricos. Lujo a raudales.

Mary Lynn es la matriarca del clan, cuyas antiguas raíces se hunden en una de las familias holandesas que fundó la ciudad de Nueva York, aunque es su hijo Bronson quien más acostumbra a salir en publicaciones especializadas de lujo, sobre todo a raíz del lanzamiento en 2019 de un libro donde desgrana las claves del perfecto anfitrión de una fiesta. El título es una cristalina declaración de intenciones: 'Born to party, forced the work' ('Nacido para la fiesta, obligado a trabajar'). El libro incluye capítulos sobre bodas, cumpleaños, celebraciones navideñas, cenas, fiestas de disfraces o eventos para recaudar fondos.

Bautizado por la revista Vogue como «el Mago de Oz de la organización de fiestas en Nueva York», Bronson van Wyck se licenció en Historia y esa afición por el pasado le ha llevado a organizar fiestas temáticas de todo tipo, la última en Ibiza y con el Antiguo Egipto como 'leitmotiv'. El motivo fue la celebración del 50 cumpleaños de su hermana Mimi, la tercera pata del clan. Con la instalación del lago artificial parece que se permitió una pequeña licencia histórica.

"El hombre propone... y Dios se ríe"

Según explicó en una entrevista concedida poco después de la publicación del libro, Van Wyck contaba en aquel momento con medio centenar de trabajadores a tiempo completo y otros 90 colaboradores ocasionales entre carpinteros, costureras y pintores. La espectacular escenografía desplegada la semana pasada en la cantera de sa Pedrera, que requirió casi tres semanas de trabajos previos, demuestra el nivel de profesionalidad de la empresa estadounidense, que también ha necesitado varios días para finalizar el desmontaje.

El organizador de fiestas asegura ser un amante de Ibiza. De hecho, en otra entrevista donde le preguntaban cuál es su ejercicio favorito, contestaba que "hacer senderismo entre ruinas en Turquía o en las laderas de Ibiza". También contaba que "cada pocos años" repite su visita a una famosa tienda de capas de Madrid para comprarse una de estas prendas y revelaba su mayor especialidad culinaria: "Me han llevado en avión a la Casa Blanca para cocinar pollo frito".

En su propio libro también puede encontrar consejos para digerir la polémica generada por su fiesta egipcia. No obstante, el volumen comienza con un prólogo titulado así: ''El hombre propone... y Dios se ríe'. No está claro si la risa actual procede de Osiris, Anubis o Ra, pero en Van Wyck & Van Wyck, tal y como hicieron saber en un comunicado difundido dos días después del evento, siguen convencidos de que su trabajo en la cantera de Sant Antoni ha sido completamente impecable.