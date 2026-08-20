El temporal golpea Ibiza: una enorme rama se desploma sobre varios coches en ses Figueretes
El Govern mantiene activada la alerta naranja del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en todo Baleares mientras el episodio de inestabilidad comienza a dejar incidencias en Ibiza
Las fuertes rachas de viento que afectan este jueves a Ibiza ya están dejando las primeras incidencias. Una rama de grandes dimensiones ha caído en la avenida de Sant Jordi, en la zona de Figueretes, como consecuencia del viento asociado al episodio de inestabilidad.
A esta incidencia se suma un nuevo apagón registrado en Santa Eulària, en una jornada marcada por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y por las alertas activadas en todo el archipiélago.
El Govern balear mantiene activada la alerta naranja, correspondiente al Índice de Gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal, por lluvias y tormentas en todas las islas. Asimismo, continúa activa la alerta amarilla (IG-0) por fenómenos costeros en Baleares, mientras que en Menorca se mantiene también el nivel amarillo por riesgo de rissaga.
El episodio está siendo seguido de cerca por los servicios de Emergencias. El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este jueves por la tarde para analizar la evolución de la situación meteorológica y coordinar las actuaciones ante las posibles incidencias.
En estos momentos, además, hay tres avisos naranjas activos relacionados con tormentas, lluvias y fenómenos costeros, en un escenario en el que las precipitaciones pueden ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento.
Precisamente el viento ha sido el responsable de la caída de la rama en la avenida de Sant Jordi, una de las vías más transitadas de la zona de Figueretes. El temporal también está teniendo consecuencias sobre el suministro eléctrico, con el nuevo corte de luz registrado en Santa Eulària.
La situación meteorológica seguirá siendo inestable durante las próximas horas, por lo que Emergencias mantiene la vigilancia sobre la evolución de las tormentas y las posibles nuevas incidencias derivadas de la lluvia, el viento y el estado de la mar.
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