Stop, semáforo y casco: así aprenden a circular los más pequeños en Ibiza

Un silbato, un semáforo en miniatura y una fila de patinetes impacientes por arrancar. Esa ha sido la escena la mañana de este jueves en el patio del colegio Cas Serres, donde la Policía Local de Ibiza ha instalado su parque móvil de educación vial dentro de la programación de la escuela de verano municipal. A partir de las 10 horas, los más pequeños, de entre 3 y 4 años, se han subido a bicicletas y patinetes para recorrer un circuito con señales, pasos de peatones y semáforos pensado para enseñarles, de forma práctica, las primeras normas de circulación.

La actividad ha contado con la visita del jefe de la Policia Local de Ibiza, José Luis Blanco Delgado y el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ibiza, Manuel Jiménez. "Es importante que este tipo de conocimientos no solo los tengan los más mayores; es un primer paso fundamental para que los más pequeños vayan conociendo las normas básicas de circulación", ha explicado el edil.

Jiménez ha avanzado además que la iniciativa no se queda en Cas Serres: el viernes 21 de agosto el circuito se instalará en la escuela de Sa Joveria, la última parada de una ruta que ya ha pasado por cuatro de las cinco escuelas de verano públicas del municipio: Sa Bodega, Sa Graduada, Sa Joveria, Cas Serres y Can Casals, que han registrado este verano un récord de participación, 920 alumnos apuntados en el mes de julio y 788 en agosto.

Manuel Jiménez junto a los agentes de la Policía local de Ibiza. / Toni Escobar

El concejal ha tenido también unas palabras de agradecimiento para el agente que coordina el programa: "Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la labor de Alberto, el policía local de educación vial, que también me enseñó las primeras normas de tráfico, a mí y a muchos otros monitores de escuelas de verano de mi quinta".

La primera toma de contacto

Ese agente es Alberto Serrano, coordinador de educación vial de la Policía Local de Ibiza, verdadero maestro de ceremonias de la mañana. Serrano ha explicado que el trazado instalado en el patio está diseñado para adaptarse a todas las edades: "Desde los más pequeños hasta los diez o doce años". Más que memorizar el reglamento, el objetivo es sentar una base de comportamiento que luego se traslade a la calle: "Es una primera toma de contacto con lo que son las normas de educación vial, las que cuando sean un poquito más mayores podrán ver en la vía pública".

Para los más pequeños, matiza el agente, lo importante no son tanto las señales como los hábitos que hay detrás de ellas. "Más que aprender las normas en sí, el objetivo es que sepan diferenciar la izquierda de la derecha, cuándo pararse o simplemente acostumbrarse a mirar a ambos lados", ha señalado.

Los niños de la escuela de verano de Cas Serres en el parque móvil de educación vial. / Toni Escobar

Sobre el asfalto del circuito, la teoría se ha puesto en práctica enseguida, con más entusiasmo que rigor en algunos casos. Los niños han ido pasando por grupos, unos en patinete y otros en bicicleta; los más atrevidos, los que ya dominan el manillar, se han lanzado sin ruedines. No todos han seguido las indicaciones al pie de la letra: "¡Julen, te has saltado los tres semáforos en rojo seguidos!", ha regañado Serrano a uno de los participantes, que sin rechistar ha dado media vuelta para repetir el recorrido, esta vez más atento a si el disco estaba en verde.

"Para ir en bici, lo más importante es llevar el casco"

Otros han demostrado que, aun siendo pequeños, ya se toman muy en serio el código de circulación. Es el caso de Candela y Maeva, de 4 y 3 años, que presumen de no haberse saltado "ni una señal" en toda la mañana. "Me han enseñado a conducir un coche", aseguraba Candela, muy convencida, hasta que una monitora le ha preguntado si de verdad llevaba un coche. "No, llevo un patinete, pero ya sé conducir un coche seguro", ha respondido la niña, que además recitaba de memoria el significado de las señales: "Cuando veas STOP eso quiere decir que hay que parar y si el semáforo está en rojo también tienes que parar, si está en verde, que avances".

Maeva, por su parte, tiene clarísima la lección de seguridad más básica: "Ya sé cuándo hay que parar y cuándo hay que seguir, y para ir en bici lo más importante es llevar el casco". Y explicaba también el motivo: "Porque si no te lo pones te puedes chocar la cabeza y hacerte daño".

Maeva, de 3 años, subida en la bicicleta. / Toni Escobar

Entre pitido y pitido de silbato -la señal para el cambio de turno entre conductores-, Alberto ha seguido recorriendo el circuito de punta a punta, avisando a los rezagados: "¡Mira al suelo!, ¡cuidado!". Pese a los avisos, más de uno se ha resistido a bajarse del patinete cuando le tocaba ceder el paso al siguiente compañero, prueba de que, más allá de señales y semáforos, la actividad ha cumplido sobre todo un objetivo: que los más pequeños de Cas Serres se diviertan mientras aprenden a circular.