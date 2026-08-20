Santi, portero de discoteca de Ibiza, sobre Amparo, su cita en 'First Dates': “Tiene buena pechonalidad. ¡Viva el rock & roll!”

Parece que los ibicencos no tienen mucha suerte en 'First dates' a la hora de encontrar el amor. Después del chasco de Antonio, conductor de autobús, que se marchó del programa de Cuatro con mal cuerpo tras su cita, ha sido otro residente en Ibiza, Santi, quien se ha marchado sin la promesa de una segunda cita.

Santi, de 58 años, lleva 35 trabajando en el sector de la seguridad en locales de la isla: "He estado en Pachá 27 años, el Flower Power lo llevo metido en las células", comenta cuando la copresentadora le pregunta a qué se dedica. El ibicenco entra en el restaurante guitarra en mano, lo que provoca que le pregunten si es artista: "Estoy en ello", indica antes de explicar que lleva apenas un año aprendiendo. Sobre el amor, Santi explica que ha tenido "relaciones", pero ninguna larga, algo que achaca a trabajar en el mundo de la noche y la dificultad de adaptarse a sus horarios.

"¿Qué buscas?", le preguntan mientras, acodado en la barra, espera a su cita. "Pasármelo muy bien en el aquí y ahora", responde. Lo que más le atrae de las mujeres son "los ojos". Sin embargo, cuando su cita, Amparo, entra por la puerta no es de sus ojos de lo que habla: "Tiene buena pechonalidad. Está muy bien. ¡Viva el rock & roll!". Referencia, esta última, a la chupa de cuero que lleva ella. Amparo, de 57 años, es camarera de pisos en Mallorca, un trabajo que, confiesa, le encanta.

Él amante del reiki, ella, de la bachata

Si bien a él le han encantado sus atributos, ella confiesa que le ha decepcionado ver los pelos del pecho asomando por la camiseta interior. "Me gusta que se depilen". Ya en la mesa, ambos comparten las gafas de él para leer la carta antes de comenzar a hablar. Él le explica su pasado laboral, que ahora está en un pub, que ha hecho sus pinitos grabando un corto y que practica el reiki y la respiración, además de la música. Ella le habla de sus hobbies: salir de fiesta los sábados, ir al gimnasio y aprender bachata. Una primera toma de contacto, ya con calma, que no acaba de convencer a la mallorquina: "Yo soy más de cosas físicas y él es más introspectivo". Además, detrás de las cámaras, señala que ella no siente que tenga 57 años, sino "diez menos", mientras que él, con apenas un año más que ella, "tiene energía de más mayor, de 65 o 67 años".

"¿Qué estás buscando?", le pregunta ella, entrando ya en materia. Santi repite lo mismo que, minutos antes, le había contestado a la copresentadora mientras esperaba a su cita: "Pasarlo bien, contigo, en este caso. Y de ahí, ya veremos. Eres una mujer espléndida. Me encanta". Lejos de lo que pasa en otras citas, el ibicenco señala que no tiene pensado preguntarle nada sobre sus preferencias sexuales. "Es que si lo haces no te voy a contestar", se apresura a matizar Amparo antes de detallar que no busca un compañero de cama: "Lo puedo tener cuando quiera. Me llaman 'la Loba'".

"Lo que quiere es follar y ya está"

Santi justifica que se encuentra en una fase completamente absorto en sus proyectos y que prefiere pasarlo bien y ver cómo fluyen las cosas. "Pasárselo bien... Lo que quiere es follar y ya está", resume Amparo antes de que el personal del restaurante les invite al reservado.

Allí, en el sofá, está esperando la guitarra de Santi, que se dispone a cantar. Algo que, ya se ve, a Amparo no le hace mucha ilusión. A pesar de esto, ella accede a sujetarle el papel en el que el ibicenco lleva escrita la letra de 'It's now or never', de Elvis Presley, que tampoco gusta mucho a la mallorquina. "Me esperaba otro tipo de roquero más moderno. ¿Elvis? Está un poquito desfasado". A pesar de esto, le dice a Santi que tiene "buena voz", aunque le lanza un pequeño zasca: "Tienes que pulirla".

La decisión final estaba más que clara. A la pregunta de si quiere una segunda cita con Santi, Amparo responde directa que no porque no ha sentido "feeling" y, además, están "en planos diferentes". Santi, por su parte, también responde que no quiere volver a ver con intenciones amorosas a Amparo porque está "completamente metido" en sus proyectos y también porque ella no parece dispuesta compartir esa forma "suave" de conocerse en el tiempo que le dejen esos proyectos. "No soy persona de suavidad, soy persona de intensidad", confirma ella antes de despedirse con dos besos de su galán ibicenco, que se muestra resignado -"qué se le va a hacer"-, pero contento y abrazado a su guitarra: "Al menos tiene forma de mujer".